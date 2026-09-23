«La France a un incroyable talent»: champion du monde de magie, record extrême et jeunes prodiges, M6 dévoile sa 2e soirée d’auditions

La deuxième soirée d’auditions de "La France a un incroyable talent" met en avant des performances variées, allant de la magie de Young Min au chant lyrique de Louna. Avec l'importance accrue du Golden Buzzer et un jury exigeant, les candidats cherchent à impressionner pour accéder aux quarts de finale. Cette saison promet des moments intenses.

À peine la saison 21 lancée, La France a un incroyable talent accélère déjà. Mercredi 14 octobre à 21h10 sur M6, la deuxième soirée d’auditions réunira des profils particulièrement variés, entre magie de haut niveau, danse, humour, chant lyrique, performance physique et numéro aérien. Avec les nouvelles règles du programme, l’enjeu est encore plus important : le Golden Buzzer permet désormais d’accéder directement aux quarts de finale.

Cette évolution fait partie des nombreux changements apportés à la saison 21 de «La France a un incroyable talent»⁠. Le direct débutera notamment dès les quarts de finale, tandis que le public disposera d’un rôle renforcé. Pour les candidats qui se présentent devant Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy, décrocher un Golden Buzzer peut donc bouleverser immédiatement leur parcours.

Young Min, un champion du monde de magie face à Éric Antoine

Parmi les candidats les plus attendus figure Young Min, champion du monde FISM, la Fédération internationale des sociétés magiques. Le magicien arrive avec un numéro totalement inédit dans l’émission et devra notamment convaincre Éric Antoine, lui-même magicien et spécialiste de la discipline au sein du jury.

Le niveau annoncé est particulièrement élevé. Young Min compte proposer une prestation capable de tenir toute la salle en haleine. Pour lui, la difficulté sera aussi de surprendre un juré qui connaît parfaitement les techniques et les codes de la magie.

Éric Antoine occupe désormais une place centrale dans les divertissements de M6. En parallèle de La France a un incroyable talent, l’animateur est également aux commandes de La Roue de la Fortune. Le jeu bénéficiera prochainement d’une édition spéciale en prime time avec plusieurs célébrités⁠.

Breakfast : 9 garçons de 11 à 13 ans déjà champions

Autre groupe à suivre : Breakfast, composé de 9 garçons âgés de seulement 11 à 13 ans. Malgré leur jeune âge, ils disposent déjà d’un impressionnant palmarès avec des titres de champions du monde, d’Europe et de France.

Après avoir multiplié les trophées dans les compétitions de danse, les neuf jeunes artistes vont désormais tenter de convaincre le jury de La France a un incroyable talent. Leur passage constituera l’un des rendez-vous de cette deuxième soirée d’auditions.

David Sun, médecin le jour et humoriste le soir

Le changement d’univers sera radical avec David Sun. Médecin généraliste dans la vie professionnelle, il monte sur scène le soir et le week-end pour exercer une deuxième activité : humoriste. Son credo tient en quelques mots : « soigner par le rire ». Face au jury, le médecin va cette fois troquer ses patients contre un public et tenter de convaincre avec son humour.

Émile Lelaidier veut pulvériser un record avec son tibia

La soirée prendra ensuite une tournure beaucoup plus physique avec Émile Lelaidier. À la retraite, le candidat arrive avec un objectif pour le moins inhabituel : pulvériser le record de cassage de battes de baseball avec son tibia. Une épreuve particulièrement impressionnante, qui devrait mettre les nerfs du jury à rude épreuve. Reste à savoir jusqu’où Émile Lelaidier pourra aller dans sa tentative et comment les quatre jurés réagiront à cette démonstration.

Louna, 16 ans, du harcèlement scolaire au chant lyrique

À seulement 16 ans, Louna présentera un parcours beaucoup plus personnel. L’adolescente a connu le harcèlement scolaire avant de trouver dans le chant lyrique une passion qui lui a permis de reprendre confiance en elle. Monter sur la scène de La France a un incroyable talent représentait pour elle un rêve. Cette fois, elle va devoir transformer cette expérience personnelle en prestation capable de convaincre Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.

Sirca Marea, un numéro aérien où la moindre erreur peut coûter cher

Enfin, Sirca Marea proposera un numéro de cadre aérien porté par deux artistes au parcours international. Mickaela est argentine et autrichienne, tandis que Mathias est chilien et croate. Tous deux sont installés en France depuis plusieurs années pour vivre de leur art. Leur prestation exige une précision absolue. Chaque mouvement compte et le moindre faux pas peut avoir de lourdes conséquences. Un numéro aérien d’une très grande technicité qui devrait faire monter la tension sur le plateau.

Le Golden Buzzer peut déjà tout changer

Cette saison, le Golden Buzzer possède un poids encore plus important. Il permet désormais à celui qui le décroche de se qualifier directement pour les quarts de finale, l’une des principales nouveautés introduites pour cette 21e édition.

Le mécanisme fait partie de la refonte importante de ⁠La France a un incroyable talent⁠ pour cette nouvelle saison⁠, avec notamment l’arrivée du direct plus tôt dans la compétition.

Avec la magie de Young Min, les jeunes danseurs de Breakfast, l’humour de David Sun, le défi physique d’Émile Lelaidier, le chant lyrique de Louna et les acrobaties aériennes de Sirca Marea, cette deuxième soirée va multiplier les disciplines et les profils.

Le mot d’ordre donné aux candidats est clair : « Pour décrocher le fameux buzzer… il faudra être incroyable ! »

La deuxième soirée d’auditions de la saison 21 de La France a un incroyable talent sera diffusée mercredi 14 octobre à 21h10 sur M6.