Chelsea, Cohere, TotalEnergies : les sept opérations qui ont animé le marché européen

Entre le 15 et le 21 septembre 2026, le marché européen des fusions-acquisitions connaît une dynamique intense, illustrée par des transactions majeures. Parmi elles, le rapprochement Cohere-Aleph Alpha, l'entrée de KKR dans l'immobilier et l'investissement de TotalEnergies en Afrique démontrent une tendance vers des partenariats stratégiques plutôt que des acquisitions complètes.

La semaine du 15 au 21 septembre 2026 a été particulièrement active sur le marché européen des fusions-acquisitions et du private equity, avec plusieurs opérations importantes dans la technologie, le sport, l’immobilier, l’énergie et la gestion d’actifs. Le dossier le plus spectaculaire concerne le rapprochement entre Cohere et Aleph Alpha, qui fait ressortir une valorisation implicite d’environ 20 milliards de dollars. Le groupe allemand Schwarz apporte parallèlement 500 millions d’euros à l’opération, qui vise à constituer une plateforme d’intelligence artificielle souveraine capable de répondre aux besoins des administrations et des industries réglementées.

Le football figure également parmi les secteurs les plus remarqués. Une participation de 25 % dans Chelsea FC doit changer de mains, pour 950 millions de livres sterling en numéraire. L’opération valoriserait implicitement le club londonien autour de 5 milliards de livres, dette comprise, et permettrait à Clearlake de consolider son contrôle. Dans l’immobilier, KKR investit de son côté 528 millions d’euros pour prendre 49 % d’une coentreprise européenne de Realty Income. L’objectif affiché est de recycler une partie du capital du groupe américain tout en donnant à KKR accès à un portefeuille immobilier déjà constitué.

Du fitness aux infrastructures, le private equity continue d’avancer

La semaine a également été marquée par une opération autour de HYROX, le phénomène mondial des compétitions mêlant course à pied et exercices fonctionnels. L Catterton, fonds lié à l’écosystème LVMH, prend une participation majoritaire dans l’entreprise, tandis que les fondateurs restent au capital. Le montant n’a pas été communiqué. Cette transaction illustre l’intérêt croissant des investisseurs pour les marques de sport capables de transformer une communauté internationale en plateforme d’événements, de produits et de revenus récurrents.

Dans l’énergie, TotalEnergies s’associe à Global Infrastructure Partners, filiale de BlackRock, autour d’actifs pétroliers, gaziers et d’infrastructures en Afrique. GIP doit engager 1,8 milliard de dollars, dans une opération permettant au groupe français de dégager des liquidités tout en conservant une exposition stratégique aux actifs concernés. Amundi investit parallèlement 620 millions d’euros pour acquérir une participation économique de 9,9 % dans ICG, avec l’ambition de renforcer sa présence dans les marchés privés. Enfin, le britannique Livingstone reprend l’équipe parisienne de conseil de DDA & Company, pour un montant non dévoilé. Pris ensemble, ces dossiers montrent une même tendance : les grands investisseurs cherchent moins à multiplier les acquisitions intégrales qu’à nouer des partenariats, prendre des participations ciblées et recycler leur capital dans les secteurs jugés les plus porteurs.