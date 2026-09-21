Société générale vise 14 millions de clients pour BoursoBank en 2029

Société générale ambitionne de faire passer sa banque en ligne, BoursoBank, de 9,1 millions de clients à 14 millions d'ici 2029, tout en visant des bénéfices supérieurs à 300 millions d'euros cette année. La stratégie repose sur l'amélioration de la rentabilité et la réduction des coûts, notamment via une rationalisation des agences et des dépenses.

Société générale veut accélérer le développement de sa banque en ligne BoursoBank, avec un objectif de plus de 14 millions de clients à fin 2029. La filiale comptait 9,1 millions de clients à la fin juin et devrait dégager cette année un bénéfice supérieur à 300 millions d’euros. Le groupe entend poursuivre sa croissance tout en améliorant la rentabilité de son activité numérique.

Cette progression devrait toutefois nécessiter des dépenses importantes pour attirer et fidéliser de nouveaux clients. Les primes commerciales versées lors de l’ouverture ou de la conservation des comptes seront désormais amorties sur sept ans en raison d’un changement de norme comptable, contre une comptabilisation immédiate auparavant. Société générale prévoit parallèlement de développer les activités d’épargne et de gestion patrimoniale de BoursoBank.

Une stratégie centrée sur l’épargne et la réduction des coûts

À l’horizon 2029, le groupe vise environ 115 milliards d’euros d’actifs administrés pour BoursoBank. Société générale prévoit également environ 180 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour sa banque privée et 205 milliards d’euros d’encours en assurance-vie épargne. Ces objectifs doivent permettre au groupe de renforcer ses activités génératrices de revenus récurrents.

Le plan stratégique prévoit aussi une poursuite de la réduction des coûts. Les achats et prestations externes doivent diminuer de 400 millions d’euros et les dépenses informatiques de 500 millions d’euros. Dans le réseau physique français, la banque prévoit de rationaliser le nombre d’agences et de réduire certains niveaux de supervision. Les effectifs devraient également continuer à diminuer progressivement par attrition naturelle.

Société générale prévoit par ailleurs une croissance annuelle moyenne de 3 % sur la période 2026-2029. Le groupe entend consacrer 50 % de son résultat net publié aux distributions aux actionnaires et prévoit également de redistribuer le capital excédentaire au-delà d’un ratio de solvabilité CET1 de 13 %. Selon les objectifs annoncés, les sommes distribuées aux actionnaires pourraient dépasser 21 milliards d’euros sur quatre ans.

Avec BoursoBank, Société générale poursuit ainsi le développement d’un modèle bancaire entièrement numérique tout en cherchant à renforcer les activités d’épargne et de gestion de patrimoine. Le passage de 9,1 à plus de 14 millions de clients représenterait une hausse de plus de 50 % de la clientèle en trois ans, tandis que le groupe devra continuer à maîtriser les coûts liés à cette croissance.