Dividendes : la France domine l’Europe au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2026, les entreprises françaises ont versé 70,4 milliards de dollars en dividendes, se classant ainsi deuxième mondialement derrière les États-Unis. Cette performance est notamment portée par Bolloré et Sanofi, tandis que les États-Unis restent largement en tête avec 177,2 milliards de dollars distribués.

Les grandes entreprises cotées françaises ont versé 70,4 milliards de dollars, soit environ 61 milliards d’euros, à leurs actionnaires au deuxième trimestre 2026. La France devance ainsi largement les autres grandes économies européennes et se classe au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis.

Selon l’étude publiée par Janus Henderson, qui porte sur les 1 500 plus grandes capitalisations boursières mondiales, l’Allemagne arrive derrière la France avec 51,3 milliards de dollars distribués. L’Italie atteint 17,5 milliards et l’Espagne 13,2 milliards. À l’échelle mondiale, les États-Unis restent très largement en tête avec 177,2 milliards de dollars.

Bolloré et Sanofi tirent les versements français

Le niveau atteint par la France s’explique notamment par une opération exceptionnelle réalisée par Bolloré SE. Le groupe a distribué 4,2 milliards d’euros à ses actionnaires, une partie de cette somme revenant à des sociétés appartenant à son propre périmètre. Sanofi a également contribué à cette progression, avec un dividende par action en hausse de 5,1 %, porté notamment par les ventes du Dupixent, dont les revenus ont dépassé quatre milliards d’euros.

La bonne performance du secteur financier a également soutenu les distributions françaises. À l’échelle mondiale, les entreprises ont versé 757,8 milliards de dollars de dividendes sur la période, soit une progression de 7,3 % sur un an. Les rachats d’actions ont, eux, augmenté de 26,8 % pour atteindre 572 milliards de dollars, avec une forte contribution des entreprises technologiques, qui ont consacré 121 milliards de dollars à ces opérations.