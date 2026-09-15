«The Code She Wears»: Helen Maistrenko dévoile le langage secret qu’elle peint sur le corps féminin

Helen Maistrenko présente "The Code She Wears", un langage symbolique peint sur le corps féminin, mêlant mémoire et transformation. Chaque forme géométrique cache un sens profond, invitant le spectateur à ressentir avant de déchiffrer. L'artiste, installée dans le sud de la France, poursuit ce travail à travers des collaborations multidisciplinaires.

La peintre ukrainienne Helen Maistrenko, membre du Comité national monégasque de l’Association Internationale des Arts Plastiques sous l’égide de l’UNESCO, dévoile « The Code She Wears », un langage symbolique unique inscrit sur le corps féminin. Entre mémoire, intuition et transformation, ses toiles se découvrent en deux temps : par l’émotion, puis par le déchiffrage.

Il y a des toiles que l’on regarde, et d’autres que l’on apprend à lire. Celles d’Helen Maistrenko appartiennent à cette seconde catégorie. Sous les silhouettes féminines qui peuplent son travail se cache un alphabet inventé de toutes pièces par l’artiste : un vocabulaire de formes et de couleurs qu’elle appelle The Code She Wears, littéralement « le code qu’elle porte ».

Peintre ukrainienne installée dans le sud de la France depuis 2022, Helen Maistrenko est également membre du Comité national monégasque de l’Association Internationale des Arts Plastiques, placée sous l’égide de l’UNESCO, une reconnaissance qui inscrit sa démarche dans un réseau international de création contemporaine.

Un alphabet inventé pour dire l’invisible

Travaillant principalement à l’huile sur toile, Helen Maistrenko fait du corps féminin un territoire de mémoire et de savoir intuitif. Chaque forme géométrique posée sur ses figures, triangle, cercle, ligne brisée, n’est jamais décorative : elle porte un sens précis, du Choix à l’Intuition, de la Transition à la Cicatrice acceptée comme force.

« La Matière » ancre le corps dans le réel, « le Contrôle » dit la femme capable de poser ses limites, « la Cicatrice » célèbre la beauté de l’imperfection. Autant de signes qui, assemblés, composent une cartographie intérieure, celle du silence, de la force et de la sagesse féminine, selon les mots mêmes de l’artiste.

Une œuvre à vivre avant de la comprendre

Chez Helen Maistrenko, l’ordre est important : d’abord ressentir, ensuite déchiffrer. L’artiste invite le spectateur à laisser d’abord parler son intuition face à la toile, avant d’explorer, s’il le souhaite, le code symbolique qui s’y cache, quitte à découvrir une résonance inattendue avec sa propre lecture. Ses séries, des Nageuses explorant la souveraineté et la transformation intérieure aux figures cosmiques de Love Beyond the Cosmos, déploient cette double lecture, entre portrait, mémoire vécue et paysage intérieur.

Une signature qui voyage

Depuis son atelier du sud de la France, Helen Maistrenko poursuit le développement de ce langage visuel à travers la peinture et des collaborations multidisciplinaires sélectionnées. Une démarche singulière, à la croisée de l’art et du symbole, que l’on peut désormais suivre, et dont on peut acquérir les œuvres originales, directement sur son site officiel:

https://arthelen.myportfolio.com/workhttps://arthelen.myportfolio.com/work