La peintre Céline Didier interroge le regard avec « Qui regarde qui ? » à Auxerrexpo

Céline Didier présente « Qui regarde qui ? », une exposition de grands portraits installée à l’Espace 1000 d’Auxerrexpo jusqu’au 17 décembre 2026. La peintre autodidacte de l’Yonne y explore une question simple mais volontairement laissée sans réponse : le visiteur regarde-t-il le tableau ou est-il lui-même regardé par l’œuvre ?

Réalisées à l’acrylique et à l’huile, les toiles s’inscrivent dans une figuration contemporaine où le portrait, souvent féminin, occupe une place centrale. Le vernissage, prévu jeudi 17 septembre sur invitation, prolongera cette réflexion à travers un parcours immersif de 45 minutes. À partir de 19 heures, chant, piano, théâtre, violon, danse et création culinaire accompagneront la découverte des œuvres sans chercher à les commenter ou à les expliquer.

Une exposition pensée comme une rencontre

Le parcours débutera avec la découverte d’un tableau inspiré des paroles écrites par une chanteuse, resté secret jusqu’au vernissage. Tiphaine Christ, autrice-compositrice, pianiste et chanteuse, Alexandre Riccitelli, comédien et metteur en scène, Vincent Pagliarin, violoniste et compositeur, ainsi que les danseuses Dany Mariquez et Olivia De Carvalho interviendront ensuite autour de différentes œuvres. Baname clôturera la déambulation avec une création gustative faisant référence aux racines éthiopiennes de l’artiste.

Céline Didier, qui pratique également le live painting et intervient dans l’artisanat d’art, souhaite faire du regard le point de départ d’une rencontre entre les œuvres, les artistes et le territoire. La direction artistique du vernissage est assurée par Laura Tuku, designer et enseignante dans le supérieur, fondatrice à Joigny du programme FÖDASS. Son travail consiste notamment à imaginer des dispositifs qui modifient la manière dont une œuvre est perçue et expérimentée.

Trois mois pour prolonger l’expérience

L’exposition ne se limitera pas au vernissage. Des QR codes installés à proximité des tableaux permettront au public de retrouver les différentes propositions artistiques au fil des semaines. Les œuvres seront également accessibles lors de plusieurs temps forts organisés à Auxerrexpo, notamment Cité 89 et le Salon des Seniors.

À travers « Qui regarde qui ? », Céline Didier entend ainsi inscrire son travail dans le paysage culturel de l’Yonne et ouvrir cette expérience à d’autres institutions, entreprises et organisations locales. Pendant trois mois, ses portraits seront confrontés au regard des visiteurs. Une manière de déplacer la relation habituelle entre celui qui observe et celui qui est observé.