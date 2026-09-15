Ligue des champions: le Camp Nou bat Wembley pour la finale 2029, Munich accueillera celle de 2028

L'UEFA a désigné les villes hôtes des finales de la Ligue des champions pour 2028 et 2029, avec Munich programmée pour 2028 et le Camp Nou pour 2029, qui a été choisi par rapport à Wembley. Ces événements succèdent à la finale de Madrid en 2027, marquant un retour significatif à Barcelone.

L’UEFA a attribué les finales de la Ligue des champions 2028 et 2029. Après Madrid en 2027, la compétition retrouvera Munich en 2028 avant de s’installer au Camp Nou de Barcelone en 2029. Pour cette dernière édition, l’enceinte catalane a été préférée à Wembley, également candidate.

Le calendrier des trois prochaines finales est donc désormais connu : l’Estadio Metropolitano de Madrid en 2027, l’Allianz Arena de Munich en 2028 et le Camp Nou en 2029. Trois stades qui ont déjà accueilli les plus grands rendez-vous du football européen.

Munich retrouve déjà la finale trois ans après le sacre du PSG

Le choix de Munich pour 2028 a une résonance particulière pour le football français. L’Allianz Arena a accueilli en 2025 la première finale remportée par le PSG, face à l’Inter Milan. Un an plus tard, Paris a conservé son trophée face à Arsenal et est devenu double champion d’Europe en titre, avec deux Ligues des champions remportées consécutivement⁠. Le club parisien vise désormais un troisième sacre consécutif.

Le stade du Bayern Munich connaît parfaitement l’événement. Il avait déjà accueilli la finale de 2012, restée douloureuse pour le club bavarois : le Bayern s’était incliné chez lui face à Chelsea après une séance de tirs au but.

Munich était la seule ville candidate pour l’édition 2028. Sa désignation ne faisait donc guère de doute, contrairement à celle de la saison suivante.

Le Camp Nou préféré à Wembley pour 2029

Pour 2029, le choix opposait deux monuments du football européen. Londres proposait Wembley tandis que Barcelone présentait la candidature de son Camp Nou profondément rénové. L’UEFA a finalement choisi l’Espagne.

Le Camp Nou retrouvera ainsi une finale de Ligue des champions 30 ans après celle de 1999. Manchester United avait alors renversé le Bayern Munich dans les dernières secondes pour s’imposer 2-1, avec deux buts inscrits dans le temps additionnel.

Le stade barcelonais avait également accueilli la finale de la Coupe des clubs champions européens en 1989. Sa rénovation et l’augmentation de sa capacité doivent désormais lui permettre de retrouver durablement les très grands événements internationaux.

Le stade figure d’ailleurs parmi les enceintes européennes les plus emblématiques, aux côtés de l’Allianz Arena, dans notre sélection consacrée au développement spectaculaire des visites de stades de football⁠.

Madrid ouvrira la série en 2027

Avant Munich et Barcelone, la finale 2027 se disputera à l’Estadio Metropolitano de Madrid, le stade de l’Atlético. L’enceinte avait déjà reçu la finale en 2019, remportée par Liverpool face à Tottenham.

La Ligue des champions s’offre donc trois finales successives dans des métropoles habituées aux grandes affiches : Madrid en 2027, Munich en 2028 et Barcelone en 2029.

Barcelone est déjà sur la route du PSG cette saison

Pour le PSG, le Camp Nou pourrait redevenir familier bien avant la finale 2029. Le tirage au sort de la Ligue des champions 2026-2027 a placé le Barça parmi les huit adversaires du club parisien. Paris doit également affronter Manchester City, comme nous le détaillions après le tirage au sort de la Ligue des champions⁠.

Le PSG a parfaitement lancé sa campagne européenne en écrasant le Slovan Bratislava 6-1. Quelques jours plus tard, le club parisien a également débloqué son compteur en Ligue 1 avec sa victoire à Brest⁠.

La destination de la finale est donc connue pour les trois prochaines saisons. Madrid d’abord, Munich ensuite, puis le Camp Nou pour le grand retour d’une finale de Ligue des champions à Barcelone en 2029.