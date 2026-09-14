— Ballon d’Or 2026: «Je n’ai jamais été l’élu», Dembélé répond à Mbappé et rappelle qu’il a «bossé énormément»

Ousmane Dembélé n’a pas besoin de citer Kylian Mbappé pour que le rapprochement soit évident. Interrogé dimanche soir sur Ligue 1+ après la victoire du Paris Saint-Germain à Brest (1-0), le Ballon d’Or 2025 a repris un mot utilisé quelques jours plus tôt par son coéquipier en équipe de France : « l’élu ». Une manière de rappeler deux trajectoires très différentes au moment où les deux Français figurent parmi les 30 nommés au Ballon d’Or 2026⁠.

Quelques jours après avoir refusé de se placer lui-même dans son propre top 3 pour le trophée, Dembélé continue de se tenir à distance de toute campagne personnelle. Il préfère rappeler le chemin parcouru et le travail accompli pour atteindre le sommet.

« Je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai bossé énormément »

Après le succès parisien à Brest, Ousmane Dembélé est interrogé sur ses chances de conserver le Ballon d’Or. Sa réponse est particulièrement explicite : « Comme j’ai dit, je n’ai jamais été “l’élu”, mais j’ai bossé énormément. L’année dernière, j’ai été récompensé… Cette année, on verra, tranquille. J’ai toujours été au fond de la classe en train de travailler dur. Toute ma carrière, j’ai pas dit un mot, j’ai travaillé dur. »

Le contraste est d’autant plus fort que Dembélé est désormais le tenant du trophée. Sacré en 2025, l’attaquant parisien fait partie des candidats à sa propre succession pour une cérémonie programmée le 26 octobre à Londres.

Mbappé : « Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu »

Le choix du mot « élu » fait directement écho aux propos récents de Kylian Mbappé. Interrogé sur le fait qu’Ousmane Dembélé ait remporté le Ballon d’Or avant lui, l’attaquant du Real Madrid a opposé leurs deux trajectoires : « Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! »

Quelques jours auparavant, Mbappé avait déjà affiché une très grande confiance dans la course au trophée. Il s’était notamment présenté comme le meilleur joueur du monde et avait expliqué que les gens lui parlaient du Ballon d’Or dans la rue, des déclarations que nous avions détaillées dans « Mbappé Melon d’Or ? Je suis le meilleur joueur du monde »⁠.

Dembélé refuse toujours de faire campagne pour lui-même

Le discours de Dembélé tranche avec celui de son compatriote. Le Parisien avait déjà refusé de se placer dans son propre classement lorsqu’il avait été invité à donner ses favoris.

« Mon top 3 ? Kvara, Harry Kane et je pense Kylian Mbappé. »

Une position développée dans notre article consacré au top 3 de Dembélé pour le Ballon d’Or 2026⁠. Le tenant du titre estimait également que le prochain Ballon d’Or devait rester au PSG.

Le Ballon d’Or 2025 continue de répondre sur le terrain

Dembélé accompagne aussi ses déclarations d’un début de saison remarqué. Mercredi, pour l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions, il a inscrit un doublé lors de la victoire 6-1 face au Slovan Bratislava⁠. Ferran Torres a signé un triplé et Fabian Ruiz a inscrit le dernier but parisien.

Le double champion d’Europe en titre compte par ailleurs dix joueurs parmi les nommés au Ballon d’Or 2026, un nouveau record après les neuf Parisiens présents dans la liste en 2025.

Deux trajectoires, un même Ballon d’Or en ligne de mire

Mbappé revendique donc avoir toujours été considéré comme « l’élu ». Dembélé lui répond en rappelant qu’il ne l’a jamais été et qu’il a dû « travailler dur » tout au long de sa carrière.

Le 26 octobre, les deux Français seront pourtant en concurrence pour le même trophée. Dembélé peut devenir son propre successeur. Mbappé cherche toujours son premier Ballon d’Or. Et le Parisien, lui, refuse toujours d’en faire davantage : « Cette année, on verra, tranquille. »