Ligue des champions: le PSG écrase le Slovan Bratislava 6-1, triplé de Ferran Torres et doublé de Dembélé

Le Paris Saint-Germain entame sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 avec une victoire écrasante de 6-1 contre le Slovan Bratislava. Ousmane Dembélé et Ferran Torres se distinguent avec un doublé et un triplé respectivement, tandis que Fabian Ruiz clôt le score. Le PSG montre ainsi sa détermination à conquérir un troisième titre consécutif.

Le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des champions 2026-2027. Double champion d’Europe en titre, le club parisien s’est largement imposé 6-1 face au Slovan Bratislava, ce mercredi soir au Parc des Princes. Ousmane Dembélé a inscrit un doublé, Ferran Torres un triplé et Fabian Ruiz a complété le festival offensif.

Le PSG a bien lancé sa quête d’une troisième Ligue des champions consécutive⁠. Pour son entrée en lice, Paris n’a laissé aucune place au suspense.

Dembélé met Paris sur orbite en six minutes

Le PSG prend rapidement le contrôle du ballon et finit par trouver l’ouverture à la 17e minute. Ousmane Dembélé débloque la rencontre et donne l’avantage aux Parisiens.

Six minutes plus tard, l’attaquant français frappe encore. À la 23e minute, Dembélé inscrit son deuxième but et permet au PSG de mener déjà 2-0.

Le Ballon d’Or 2025⁠ lance ainsi sa nouvelle campagne européenne par un doublé.

Ferran Torres enchaîne et signe un triplé

Le Slovan Bratislava ne parvient pas à ralentir les offensives parisiennes. À la 31e minute, Ferran Torres inscrit le troisième but du PSG. Paris mène 3-0 et rentre aux vestiaires avec une avance déjà très confortable.

Au retour de la pause, le PSG repart immédiatement à l’attaque. À la 47e minute, Ferran Torres marque une deuxième fois et porte le score à 4-0.

L’Espagnol ne s’arrête pas là. À la 57e minute, il trouve encore le chemin des filets et s’offre un triplé. En 26 minutes, l’attaquant recruté cet été par le PSG⁠ inscrit trois buts et permet à Paris de mener 5-0.

Après son doublé inscrit face à Rennes pour ses débuts en Ligue 1⁠, Ferran Torres confirme son excellent début sous le maillot parisien.

Le Slovan réduit le score, Fabian Ruiz conclut le festival

Deux minutes après le cinquième but parisien, le Slovan Bratislava sauve l’honneur. À la 59e minute, Suleiman Camara trompe la défense du PSG et réduit le score à 5-1.

Cette réalisation ne change pas le scénario du match. Paris conserve une très large avance et continue de pousser jusqu’aux dernières minutes.

À la 88e minute, Fabian Ruiz inscrit à son tour son nom au tableau d’affichage. Le milieu espagnol marque le sixième but parisien et fixe le score à 6-1.

Le double champion d’Europe démarre par une démonstration

Après ses sacres européens de 2025 et 2026, le PSG commence donc sa nouvelle campagne par un carton. Six buts, trois buteurs différents et une différence de buts de +5 dès la première journée : Paris prend immédiatement trois points dans cette nouvelle phase de ligue.

Ousmane Dembélé signe un doublé, Ferran Torres réussit un triplé et Fabian Ruiz ferme la marque. Quelques mois après le deuxième titre européen consécutif, les Parisiens avaient déjà affiché leur ambition de réaliser un triplé historique. Dembélé avait notamment lancé aux supporters : « On revient l’année prochaine pour la troisième. »

Le début de cette nouvelle aventure européenne ne pouvait guère être plus spectaculaire : le PSG ouvre sa Ligue des champions par une victoire 6-1 au Parc des Princes.

Le PSG retrouvera la Ligue des champions le 14 octobre avec un déplacement sur la pelouse de Manchester City, avant de recevoir le FC Barcelone au Parc des Princes six jours plus tard, le 20 octobre.