Missouri : deux décisions judiciaires contradictoires paralysent les élections de novembre

Les élections législatives du Missouri sont paralysées par deux décisions judiciaires opposées, interdisant l'utilisation à la fois de la nouvelle et de l'ancienne carte électorale. Cela complique considérablement la tenue du scrutin de novembre, crucial pour le contrôle du Congrès, alors que les républicains espéraient tirer avantage du redécoupage.

Deux ordonnances de justice incompatibles plongent les élections législatives du Missouri dans une impasse à moins de deux mois des élections de mi-mandat. L’État ne peut légalement utiliser ni sa nouvelle carte électorale ni l’ancienne.

Le Missouri se retrouve dans une situation juridique inédite : une décision de justice lui interdit d’utiliser sa nouvelle carte des circonscriptions fédérales, tandis qu’une autre ordonnance d’un tribunal fédéral lui défend de recourir à l’ancienne. Résultat : aucune carte n’est disponible pour organiser le scrutin de novembre, qui déterminera quel parti contrôlera un Congrès très divisé.

Le juge conservateur de la Cour suprême Brett Kavanaugh a rejeté la demande d’urgence des autorités du Missouri, qui souhaitaient utiliser la nouvelle carte redessinée avec le soutien de Donald Trump. La Cour suprême du Missouri avait déjà statué que ce nouveau découpage devait être soumis à l’approbation des électeurs avant toute application, ce qui le rend inutilisable pour novembre. Trump avait qualifié cette décision de « horrible, ridicule et inconstitutionnelle ».

Le nouveau découpage visait en particulier le cinquième district, détenu par le représentant démocrate Emanuel Cleaver, élu de Kansas City depuis de nombreuses années. La carte révisée amputait Kansas City de plusieurs portions redistribuées à deux districts voisins tenus par des républicains, tout en étirant le district de Cleaver vers l’est, dans des zones rurales acquises aux républicains.

Cette paralysie survient à un moment critique : les élections de mi-mandat pourraient faire basculer la majorité à la Chambre des représentants, et le Missouri constitue l’un des terrains de manœuvre où les républicains espéraient consolider leur avance grâce au redécoupage.