Ligue des champions : Lens renverse le Slavia Prague réduit à 10, Thauvin égalise à la 91e et Aguilar arrache la victoire à la 93e

Le RC Lens réalise un exploit en Ligue des champions en renversant le Slavia Prague, mené 2-1 à la 88e minute. Florian Thauvin égalise à la 91e minute, suivi par le but de la victoire de Ruben Aguilar à la 93e. Cette victoire marque un retour spectaculaire en Europe pour le club.

Le RC Lens a réussi une entrée spectaculaire en Ligue des champions. Menés 2-1 à la 88e minute sur la pelouse du Slavia Prague, les Sang et Or ont inscrit deux buts dans le temps additionnel pour finalement s’imposer 3-2, jeudi soir, lors de la 1re journée de la phase de ligue. Florian Thauvin a égalisé à la 91e minute avant que Ruben Aguilar n’offre la victoire aux Lensois deux minutes plus tard. Lens prend ainsi trois points au terme d’un match qu’il a longtemps semblé pouvoir perdre.

Cette victoire marque parfaitement le retour européen d’un club qui avait validé sa qualification pour la Ligue des champions en mai dernier⁠, après avoir terminé deuxième de Ligue 1.

Prague étouffe Lens et croit ouvrir le score

Le début de rencontre est compliqué pour les hommes de Dino Toppmöller. Le Slavia impose un pressing intense et se montre dangereux dès la première minute. Danijel Šturm profite d’un ballon dans le dos de la défense lensoise mais manque sa tentative. L’attaquant slovène continue ensuite de faire souffrir l’arrière-garde française et frôle encore l’ouverture du score à la 18e minute.

Lens réagit progressivement. Florian Thauvin trouve notamment Abdallah Sima dans une position très favorable, mais l’ancien joueur du Slavia ne parvient pas à concrétiser. À la 37e minute, Prague pense finalement prendre l’avantage grâce à Emmanuel Ayaosi. Le but est toutefois annulé après intervention de la VAR pour une main dans la construction de l’action. Les deux équipes rentrent aux vestiaires à 0-0.

Le Slavia réduit à 10… puis ouvre le score

Le match bascule dès le début de la seconde période. Entré à la pause, Mikuláš Konečný stoppe Sima alors que le Lensois file vers le but. Après consultation de la VAR, l’arbitre Vassilis Fotias expulse le défenseur tchèque à la 49e minute.

Lens se retrouve à onze contre dix, mais le Slavia frappe immédiatement. Deux minutes seulement après le carton rouge, Šturm déclenche une frappe du gauche et bat Robin Risser. Prague mène 1-0 à la 51e minute malgré son infériorité numérique.

Dino Toppmöller modifie alors son équipe. Ruben Aguilar, Odsonne Édouard et le jeune Mezian Mesloub entrent peu après l’heure de jeu. Lens s’installe davantage dans le camp tchèque, mais manque encore de précision dans les derniers mètres.

Sima remet Lens dans le match

À force de pousser, les Sang et Or finissent par égaliser. À la 73e minute, Abdallah Sima trouve l’ouverture face à son ancien club et remet Lens à hauteur, 1-1.

Les Lensois semblent alors avoir pris le contrôle de la rencontre. Le Slavia évolue à dix depuis près d’une demi-heure et subit davantage, tandis que Lens dispose encore d’une énorme occasion par Ismaëlo Ganiou, qui se présente face au gardien Jan Markovič mais ne parvient pas à le battre.

À la 88e minute, Lens croit avoir tout perdu

Alors que Lens pousse pour inscrire le deuxième but, Prague frappe encore. Sur un coup franc à la 88e minute, Robin Risser manque sa sortie et Šturm en profite pour inscrire son deuxième but personnel.

Le Slavia mène 2-1 à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Réduits à dix depuis la 49e minute, les Tchèques pensent alors tenir une victoire improbable. Lens, qui a bénéficié d’une supériorité numérique pendant pratiquement toute la seconde période, se retrouve au bord de la défaite.

Thauvin à la 91e, Aguilar à la 93e : Lens retourne tout

Les Sang et Or refusent pourtant d’abandonner. À la 90e+1, Florian Thauvin surgit et égalise de la tête. Lens revient à 2-2 et pense au minimum sauver un point.

Mais les Artésiens continuent d’attaquer. Deux minutes plus tard, Ruben Aguilar, entré en jeu à la 61e minute, déclenche une frappe croisée et bat Markovič. À la 90e+3, Lens passe pour la première fois de la soirée devant au tableau d’affichage : 3-2.

En cinq minutes, le RC Lens transforme donc une défaite qui semblait presque actée en victoire. Šturm avait redonné l’avantage au Slavia à la 88e minute, Thauvin égalise à la 91e et Aguilar inscrit le but de la victoire à la 93e.

Trois premiers points avant un calendrier très lourd

Lens débute ainsi sa phase de ligue avec trois points pris à l’extérieur. Une victoire d’autant plus importante que le calendrier européen des Sang et Or s’annonce particulièrement relevé. Le tirage leur a notamment réservé Liverpool et Manchester City parmi leurs prochains adversaires, comme détaillé lors du tirage au sort de la Ligue des champions 2026-2027⁠.

Après le départ de Pierre Sage et l’arrivée de Dino Toppmöller sur le banc lensois cet été⁠, Lens signe ainsi l’un des résultats les plus spectaculaires de cette première journée. Pour sa première soirée européenne de la saison, le club artésien était mené à la 90e minute. Trois minutes plus tard, il repart de Prague avec la victoire.