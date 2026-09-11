Prostitution en ligne : le parquet de Paris ouvre une enquête sur la plateforme Sexemodel

Le parquet de Paris ouvre une enquête sur la plateforme Sexemodel, soupçonnée de diffuser des annonces de prostitution impliquant potentiellement des mineures. L'enquête, lancée après un signalement d'une haute-commissaire, vise notamment à obtenir des informations des autorités suisses. La fermeture du site est envisagée par la justice.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur Sexemodel, plateforme d’annonces pour escorts et personnes prostituées récemment rebaptisée Meslibertines.com. La justice cherche notamment à déterminer si certaines annonces pourraient concerner des mineures. Les investigations ont été confiées à la section spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité.

La procédure aurait été engagée après un signalement de la haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry. La plateforme serait dirigée par un ressortissant suisse installé à Dubaï. Une demande d’entraide judiciaire a été adressée aux autorités helvétiques afin de recueillir les informations nécessaires à la poursuite de l’enquête.

La fermeture de la plateforme parmi les objectifs du parquet

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a confirmé que la fermeture du site figurait parmi les objectifs de la justice. La brigade de protection des mineurs mène parallèlement des investigations lorsque la plateforme, ou d’autres sites utilisant des appellations différentes, est soupçonnée de faciliter les contacts entre proxénètes, clients et victimes.

Le créateur de Sexemodel avait déjà été condamné en France en 2011 pour proxénétisme aggravé. Les autorités suisses avaient néanmoins refusé d’exécuter le mandat d’arrêt international, les plateformes d’annonces liées à la prostitution étant autorisées par leur législation. En France, la prostitution des adultes n’est pas interdite, mais l’achat d’actes sexuels et l’exploitation de la prostitution sont sanctionnés.