Budget 2027 : le gouvernement n’envisage pas de geler le barème de l’impôt sur le revenu

Le gouvernement a décidé de ne pas geler le barème de l’impôt sur le revenu dans le budget 2027, évitant ainsi une hausse automatique pour certains contribuables. Alors que des économies sont nécessaires face à des finances publiques dégradées, plusieurs mesures sont à l'étude pour finaliser le projet de loi de finances à venir.

Le gouvernement ne proposera pas de gel du barème de l’impôt sur le revenu dans le projet de budget pour 2027, a annoncé la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. Cette mesure, qui aurait conduit à une hausse mécanique de l’impôt pour certains contribuables en l’absence de revalorisation liée à l’inflation, figurait parmi les pistes évoquées ces dernières semaines.

L’exécutif prépare actuellement le projet de loi de finances pour 2027, qui doit être présenté au Parlement à la fin du mois de septembre. Le gouvernement cherche à réaliser plusieurs dizaines de milliards d’euros d’économies alors que les finances publiques restent fortement dégradées. La prévision de croissance pour 2026 a par ailleurs été abaissée à 0,5%.

Le gouvernement sous pression pour boucler son budget

Plusieurs pistes d’économies et de recettes sont encore étudiées, notamment une prolongation de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises et un éventuel gel partiel de certaines pensions de retraite. Le gouvernement a également confirmé le maintien du chèque énergie pour les ménages les plus modestes.

Le projet de budget sera présenté avant d’être examiné par les députés et les sénateurs. Le gouvernement, qui ne dispose pas de majorité absolue à l’Assemblée nationale, devra trouver des soutiens pour faire adopter son texte dans un contexte politique particulièrement tendu.