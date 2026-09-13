Florence Bergeaud-Blackler : une contre-enquête danoise démonte les accusations du Monde contre son livre

Une universitaire danoise remet en cause plusieurs accusations formulées contre Florence Bergeaud-Blackler à propos de son livre Le Frérisme et ses réseaux. Des critiques qui avaient ensuite été reprises en France, notamment par Le Monde. Pour l’anthropologue française, cette nouvelle contre-enquête confirme que certaines mises en cause de son travail ont été largement disproportionnées.

Publié en 2023 aux éditions Odile Jacob, Le Frérisme et ses réseaux est consacré aux Frères musulmans et à leurs réseaux d’influence en Europe. Florence Bergeaud-Blackler y défend l’idée que le mouvement frériste ne doit pas seulement être étudié sous l’angle du militantisme religieux ou politique classique, mais également comme une stratégie d’implantation progressive dans les sociétés occidentales.

Le livre a suscité de nombreux débats en France et à l’étranger. Au Danemark, où il a été traduit sous le titre Broderismen, la controverse a pris une tournure particulièrement vive lorsque deux chercheuses, Lene Kühle, professeure à l’université d’Aarhus, et Manni Crone, chercheuse au Danish Institute for International Studies, ont mis en cause la rigueur scientifique de l’ouvrage.

Une nouvelle lecture du dossier

Le 11 septembre, l’universitaire danoise Tina Magaard, ancienne maître de conférences à l’université d’Aarhus, a publié dans l’hebdomadaire Weekendavisen une longue analyse consacrée à cette affaire.

Son travail consiste notamment à reprendre plusieurs passages contestés du livre de Florence Bergeaud-Blackler, puis à retourner aux sources originales afin de vérifier la solidité des accusations formulées contre elle.

Et ses conclusions sont particulièrement favorables à l’anthropologue française.

Selon Tina Magaard, certaines critiques auraient transformé des erreurs mineures ou des problèmes éditoriaux en accusations beaucoup plus graves. Elle estime également que certaines positions de Florence Bergeaud-Blackler auraient été déformées et que plusieurs reproches formulés contre elle ne résisteraient pas à une vérification attentive des textes et références utilisés.

L’un des exemples mis en avant concerne les travaux du journaliste suisse Sylvain Besson. Tina Magaard affirme qu’une citation utilisée dans le dossier critique aurait été présentée sans un mot essentiel, modifiant ainsi la portée de la phrase originale.

Des erreurs reconnues, mais une accusation jugée disproportionnée

Florence Bergeaud-Blackler n’a jamais affirmé que la traduction danoise de son ouvrage était totalement exempte d’erreurs.

Dans sa réponse détaillée aux critiques, elle reconnaît notamment plusieurs références incomplètes, des coquilles, quelques erreurs factuelles ainsi que des problèmes de traduction ou de présentation.

Mais elle conteste depuis le départ le passage de ces imperfections à des accusations touchant directement à son intégrité scientifique.

Selon elle, une erreur de pagination, une référence imparfaite ou une maladresse éditoriale ne peuvent être automatiquement assimilées à une falsification, à du plagiat ou à une pratique scientifique frauduleuse.

Elle souligne également qu’une très grande partie des remarques formulées contre son livre concernait des éléments formels. Dans son analyse, elle affirme notamment que 186 commentaires critiques sur 249 portaient uniquement sur des numéros de page manquants.

Pour Florence Bergeaud-Blackler, le problème se situe précisément là : l’accumulation de défauts mineurs aurait progressivement créé l’impression d’un dossier accablant, alors que la nature réelle des reproches était beaucoup plus hétérogène.

Une réponse de 96 pages

L’anthropologue souligne également qu’elle avait répondu très tôt et de manière détaillée.

Dès 2024, elle affirme avoir produit une réponse de 96 pages examinant point par point les accusations formulées contre elle au Danemark.

Son argument central est resté constant : son livre peut être discuté, contesté, corrigé sur certains points ou soumis à la critique scientifique, mais cela ne justifie pas, selon elle, de transformer une controverse académique en mise en cause générale de sa probité professionnelle.

Cette distinction est au cœur de sa défense.

Pour Florence Bergeaud-Blackler, critiquer une hypothèse ou contester l’interprétation d’une source relève du fonctionnement normal de la recherche. Accuser un chercheur de plagiat, de falsification ou de manipulation est en revanche beaucoup plus grave, car ce n’est plus seulement son raisonnement qui est attaqué, mais sa crédibilité professionnelle.

Quand la polémique arrive en France

La controverse danoise a ensuite trouvé un prolongement en France.

Le 14 février 2026, Le Monde publie un portrait de Florence Bergeaud-Blackler signé Youness Bousenna. L’article reprend notamment les critiques de Lene Kühle et Manni Crone concernant la rigueur scientifique du livre.

Sont alors évoqués différents problèmes de référencement, des citations jugées déformées, des affirmations présentées comme insuffisamment documentées ainsi que des soupçons de plagiat.

Florence Bergeaud-Blackler conteste vivement cette présentation.

Elle reproche notamment au quotidien d’avoir donné une visibilité importante aux accusations venues du Danemark sans accorder une place équivalente à la réponse détaillée qu’elle avait déjà produite.

À ses yeux, des problèmes éditoriaux et des accusations beaucoup plus graves auraient ainsi été placés dans un même ensemble, donnant au lecteur l’impression d’une succession uniforme de manquements scientifiques.

Une nouvelle question pour Le Monde

La publication de Tina Magaard change désormais le contexte.

Si plusieurs accusations utilisées contre Florence Bergeaud-Blackler reposent effectivement sur des interprétations contestables ou des présentations erronées des sources, comme l’affirme l’universitaire danoise, la question de leur reprise dans la presse française se pose nécessairement.

Comment ces accusations ont-elles été vérifiées avant d’être relayées ? Et les nouveaux éléments publiés au Danemark doivent-ils conduire à réexaminer la manière dont la chercheuse française a été présentée ?

Florence Bergeaud-Blackler considère que ces questions sont désormais incontournables.

Pour elle, la contre-enquête de Tina Magaard ne constitue pas seulement une défense supplémentaire de son livre : elle vient remettre en cause la solidité de certains éléments qui avaient contribué à installer publiquement le soupçon autour de son travail.

Une controverse qui dépasse son cas personnel

L’anthropologue estime également que l’affaire pose une question plus large sur la liberté de la recherche.

Son raisonnement est le suivant : si un chercheur travaillant sur l’islamisme, les Frères musulmans ou d’autres sujets particulièrement sensibles risque de voir un désaccord scientifique se transformer en accusation portant sur son intégrité professionnelle, cela peut avoir un effet dissuasif sur l’ensemble du monde universitaire.

Selon Florence Bergeaud-Blackler, le danger n’est donc pas seulement celui d’une injustice individuelle.

Il existe également un risque d’autocensure : de jeunes chercheurs pourraient hésiter à travailler sur certains sujets par crainte des conséquences professionnelles, réputationnelles ou personnelles d’une controverse.

C’est pourquoi elle considère que son affaire dépasse largement son propre parcours.

Un rapport de force qui s’inverse

Pendant près de deux ans, Florence Bergeaud-Blackler s’est retrouvée en position de devoir répondre aux critiques visant son livre et sa méthode.

La publication de Tina Magaard modifie aujourd’hui ce rapport de force.

La chercheuse danoise a choisi de revenir aux documents, aux citations et aux sources originales. Et son analyse conclut que plusieurs accusations importantes formulées contre Florence Bergeaud-Blackler sont, selon elle, insuffisamment fondées ou construites à partir de déformations.

Cela ne signifie pas que Le Frérisme et ses réseaux échappe au débat scientifique. Comme tout ouvrage de recherche, il peut être discuté et contesté.

Mais le débat change de nature.

La question n’est désormais plus seulement de savoir si Florence Bergeaud-Blackler doit répondre à ses critiques. Elle est aussi de savoir si ceux qui ont relayé les accusations les plus graves contre elle doivent aujourd’hui réexaminer leur propre lecture du dossier.

Après avoir longtemps été sommée de se justifier, Florence Bergeaud-Blackler dispose désormais d’un élément nouveau et substantiel dans sa défense. Et cette fois, ce sont les accusations elles-mêmes qui se retrouvent sous examen.