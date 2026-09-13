Présidentielle 2027 : le référendum sur l’immigration creuse le fossé entre Bruno Retailleau et Édouard Philippe

La compétition entre Bruno Retailleau et Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027 se polarise sur la question de l'immigration. Retailleau propose un référendum pour intégrer des sujets migratoires dans la Constitution, tandis que Philippe s'oppose à cette idée, illustrant des visions stratégiques distinctes pour la droite.

La bataille entre les candidats de droite et du centre se joue aussi sur l’immigration. Devant les Jeunes Républicains réunis samedi à Nogent-sur-Marne, Bruno Retailleau a de nouveau défendu son projet de référendum sur l’immigration, une proposition dont Édouard Philippe conteste ouvertement la méthode.

Bruno Retailleau veut faire du référendum l’un des principaux instruments de son éventuelle présidence. Le candidat LR souhaite notamment modifier la Constitution afin d’élargir le champ des sujets pouvant être directement soumis aux Français.

L’objectif est clair : permettre l’organisation d’un référendum portant spécifiquement sur l’immigration, y compris sur des sujets qui ne peuvent actuellement pas être soumis au vote populaire dans le cadre de l’article 11 de la Constitution.

Parmi les thèmes évoqués par Bruno Retailleau figurent notamment le droit du sol, le regroupement familial et plusieurs règles d’accès à la nationalité française.

Édouard Philippe refuse d’élargir le référendum à l’immigration

Édouard Philippe s’est démarqué de son concurrent sur ce point. Le candidat Horizons ne souhaite pas modifier la Constitution dans le seul but d’étendre le champ du référendum aux questions migratoires.

Cette divergence illustre deux stratégies très différentes pour 2027. Retailleau assume une ligne de rupture et veut reprendre une partie des thèmes qui ont fait la force électorale du Rassemblement national. Philippe cherche davantage à reconstruire une coalition allant de la droite traditionnelle au centre.

Le sujet est d’autant plus stratégique que l’immigration devrait occuper une place majeure dans la campagne présidentielle.

Retailleau veut parler directement aux électeurs du RN

Devant les Jeunes LR, Bruno Retailleau a une nouvelle fois présenté son projet comme une façon de rendre la parole aux Français sur des sujets qu’il estime trop longtemps soustraits au vote populaire.

Cette stratégie vise aussi directement l’électorat de Marine Le Pen. Le candidat LR espère démontrer qu’une droite classique peut proposer une politique migratoire beaucoup plus ferme sans rejoindre le Rassemblement national.

La confrontation avec Édouard Philippe dépasse donc une simple querelle juridique sur le référendum : elle révèle deux visions opposées de la manière dont la droite et le centre peuvent espérer accéder à l’Élysée en 2027.