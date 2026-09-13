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La Suède vote dans une élection très serrée qui pourrait porter l’extrême droite au gouvernement

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La Suède vote dans une élection très serrée qui pourrait porter l’extrême droite au gouvernement
La Suède vote dans une élection très serrée qui pourrait porter l’extrême droite au gouvernement

Les Suédois se sont rendus aux urnes dimanche pour des législatives dont l’issue reste incertaine : soit la gauche reprend le pouvoir, soit les Démocrates de Suède, parti d’extrême droite, entrent pour la première fois dans un gouvernement.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures du matin ce dimanche 13 septembre. Magdalena Andersson, cheffe de file des sociaux-démocrates, a été parmi les premières à voter, dans une école de sa commune de Nacka, au sud de Stockholm, accompagnée de son mari.

La dirigeante de 59 ans, qui fut en 2021 la première femme à occuper le poste de Premier ministre en Suède, a interpellé les journalistes après avoir glissé son bulletin : « C’est maintenant au peuple suédois de décider quelle direction notre pays doit prendre. Doit-on avoir un gouvernement entièrement dominé par les Démocrates de Suède, ce qui n’est jamais arrivé en Suède ? Ou doit-on avoir un gouvernement dirigé par moi, qui orientera la Suède dans un nouvel esprit de coopération ? » Son camp promet de renforcer l’État-providence et d’aider les ménages à faire face à la hausse du coût de la vie.

En face, le Premier ministre sortant Ulf Kristersson brigue un second mandat de quatre ans. Depuis 2022, il dirige une coalition de centre-droit qui s’appuie sur le soutien extérieur des Démocrates de Suède pour obtenir une majorité parlementaire. Si le bloc de droite l’emporte, ce parti aux racines néo-nazies, qui avait recueilli 20,5 % des voix en 2022, devrait cette fois obtenir des postes au sein du gouvernement. Kristersson a lui-même annoncé en avril qu’il leur ouvrirait les portes du Cabinet, tout en conservant la présidence du Conseil.

Le chef du gouvernement a résumé ses ambitions en une formule : « Nous voulons utiliser nos nouvelles et bien meilleures conditions pour améliorer la vie des gens ordinaires… pour rendre la Suède grande à nouveau. » Il entend capitaliser sur le bilan de son gouvernement en matière de lutte contre la criminalité organisée et de restriction de l’immigration.

Les sondages d’avant-campagne accordaient longtemps un avantage confortable au bloc de gauche, mais l’écart s’est resserré dans les derniers jours. Environ huit millions de personnes sont appelées à voter dans un pays de 10,6 millions d’habitants, où le taux de participation dépasse régulièrement 80 %. La moitié des électeurs avaient déjà voté par anticipation avant ce dimanche. Les bureaux ferment à 20 heures, heure locale, moment auquel les premières estimations doivent être publiées.

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