Présidentielle 2027 : Christophe Béchu ferme la porte à une primaire de la droite et du centre

Alors qu’Édouard Philippe cherche à accélérer le rassemblement de la droite et du centre autour de sa candidature, Christophe Béchu refuse de passer par une primaire pour départager les prétendants. Le maire Horizons d’Angers estime qu’une telle consultation n’est « ni possible ni souhaitable », alors que Philippe, Attal et Retailleau se disputent largement le même espace électoral.

« Une primaire n’est ni possible ni souhaitable », tranche Christophe Béchu dans un entretien publié ce dimanche par le JDD. Une position importante venant d’un cadre d’Horizons, le parti d’Édouard Philippe, au moment où la question de la désignation d’un candidat commun à la droite et au centre devient de plus en plus pressante.

Édouard Philippe a justement proposé à ses concurrents de travailler à un rassemblement dès le mois de novembre. Une initiative accueillie avec méfiance par les proches de Gabriel Attal. Lors d’une réunion du comité de liaison du bloc central, Franck Riester a notamment contesté l’idée qu’Édouard Philippe puisse demander dès maintenant à ses concurrents de se ranger derrière lui.

Philippe, Attal et Retailleau veulent aller jusqu’au bout

La difficulté est que les trois principaux prétendants de cet espace politique mènent désormais chacun leur propre campagne. Édouard Philippe veut rassembler la droite et le centre, Gabriel Attal défend une coalition encore plus large allant de la droite républicaine à une partie de la gauche, tandis que Bruno Retailleau refuse de prolonger le macronisme.

Une primaire pourrait théoriquement permettre de départager les trois hommes. Mais la solution divise profondément leurs états-majors et supposerait surtout qu’ils acceptent à l’avance de respecter le résultat.

En fermant la porte à cette hypothèse, Christophe Béchu renvoie donc les candidats à une autre équation : trouver un accord politique avant le premier tour ou prendre le risque de se présenter séparément face à une Marine Le Pen actuellement très largement en tête des intentions de vote.