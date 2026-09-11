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Le Parlement britannique rejette à nouveau le projet de loi sur l’aide à mourir

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Le Parlement britannique rejette à nouveau le projet de loi sur l’aide à mourir
Le Parlement britannique rejette à nouveau le projet de loi sur l’aide à mourir

Les députés britanniques ont voté contre le projet de loi sur l’aide à mourir lors de sa deuxième lecture aux Communes. Ce texte, qui revenait devant la chambre basse après avoir été bloqué par la Chambre des lords, aurait permis à des malades en phase terminale de mettre fin à leurs jours avec une assistance médicale.

La Chambre des communes a rejeté le projet de loi sur l’aide à mourir lors de son examen en deuxième lecture. Le texte, qui avait déjà essuyé un blocage à la Chambre des lords, visait à autoriser certains patients atteints de maladies incurables à recourir à une assistance médicale pour mettre fin à leur vie, sous conditions strictes.

Le vote marque un nouveau coup d’arrêt pour ce projet législatif, qui divise profondément la classe politique britannique depuis plusieurs années. Les partisans du texte défendaient le droit des malades en phase terminale à choisir les conditions de leur mort, tandis que ses opposants invoquaient des risques de dérives et des questions éthiques fondamentales.

Le résultat du scrutin, député par député, a été rendu public, permettant aux électeurs de connaître la position de leur représentant sur ce sujet particulièrement sensible.

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