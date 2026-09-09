Plus de 600 vols annulés au Royaume-Uni après une panne du contrôle aérien

Un incident technique chez National Air Traffic Services a entraîné l'annulation de plus de 600 vols au départ du Royaume-Uni, causant chaos et confusion dans les aéroports. Tandis que NATS présente ses excuses, la situation révèle également une montée des prix du gaz naturel, aggravant des tensions sur les marchés énergétiques européens.

Un incident technique chez National Air Traffic Services a provoqué lundi des centaines d’annulations de vols au départ du Royaume-Uni, semant la confusion dans les aéroports britanniques.

National Air Traffic Services (NATS), l’organisme chargé du contrôle aérien au Royaume-Uni, a présenté ses excuses après qu’une défaillance technique a paralysé une partie du trafic aérien au départ du pays. Selon les données de Flightradar24, plus de 600 vols ont été annulés en conséquence de cet incident.

Les perturbations ont touché les départs depuis plusieurs aéroports britanniques, entraînant retards et annulations en cascade pour des milliers de passagers. NATS n’a pas précisé dans l’immédiat la nature exacte de la panne ni le délai prévu pour un retour à la normale.

La journée a par ailleurs été marquée par une tension sur les marchés énergétiques européens. Le prix du gaz naturel pour livraison le mois suivant au Royaume-Uni a progressé d’environ 1 %, à 184 pence le therm, frôlant les niveaux les plus élevés depuis janvier 2023 atteints la veille. Cette hausse accentue la pression sur les pays européens qui cherchent à reconstituer leurs stocks de gaz avant l’hiver.