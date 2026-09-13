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Une mosquée et des habitations endommagées en Arabie saoudite après une frappe houthie

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Une mosquée et des habitations endommagées en Arabie saoudite après une frappe houthie
Une mosquée et des habitations endommagées en Arabie saoudite après une frappe houthie

L’Arabie saoudite a diffusé des images montrant les dégâts causés par un projectile qu’elle attribue aux Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran. Une mosquée et plusieurs bâtiments ont été touchés.

Les autorités saoudiennes ont rendu publiques des vidéos documentant les destructions provoquées par l’impact d’un projectile sur leur territoire. Une mosquée ainsi que plusieurs immeubles résidentiels figurent parmi les structures endommagées.

Riyad impute cette frappe aux Houthis, le mouvement armé yéménite soutenu par Téhéran. De leur côté, les Houthis affirment avoir visé une base militaire saoudienne, et non des zones civiles.

L’incident illustre la persistance des tensions entre l’Arabie saoudite et les Houthis, qui continuent de mener des opérations offensives au-delà des frontières du Yémen malgré les efforts diplomatiques engagés ces dernières années pour mettre fin au conflit.

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