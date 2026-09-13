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Le président iranien affirme que l’Iran n’est pas en guerre avec l’Arabie saoudite

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Le président iranien affirme que l’Iran n’est pas en guerre avec l’Arabie saoudite
Le président iranien affirme que l’Iran n’est pas en guerre avec l’Arabie saoudite

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que Téhéran n’est pas en guerre avec Riyad et a appelé les pays de la région à coopérer pour instaurer la paix et la sécurité.

Masoud Pezeshkian a tenu à clarifier la position de Téhéran vis-à-vis de l’Arabie saoudite. « Nous ne sommes pas en guerre avec l’Arabie saoudite », a affirmé le président iranien, dans des déclarations diffusées ce 13 septembre 2026.

Interrogé sur les Houthis, dont les actions alimentent les tensions dans la région, Pezeshkian a pris ses distances : le mouvement yéménite a « ses propres problèmes », a-t-il dit, suggérant que Téhéran ne saurait être tenu responsable des choix du groupe.

Le chef de l’État iranien a plaidé pour un rapprochement entre les nations de la région, les appelant à œuvrer conjointement à l’établissement de la paix et de la sécurité.

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