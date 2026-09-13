Le président iranien affirme que l’Iran n’est pas en guerre avec l’Arabie saoudite

Le président iranien Masoud Pezeshkian affirme que l'Iran n'est pas en guerre avec l'Arabie saoudite et encourage les pays de la région à collaborer pour la paix. Il se distancie également des Houthis, insistant sur leurs problèmes propres et plaidant pour un rapprochement régional.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que Téhéran n’est pas en guerre avec Riyad et a appelé les pays de la région à coopérer pour instaurer la paix et la sécurité.

Masoud Pezeshkian a tenu à clarifier la position de Téhéran vis-à-vis de l’Arabie saoudite. « Nous ne sommes pas en guerre avec l’Arabie saoudite », a affirmé le président iranien, dans des déclarations diffusées ce 13 septembre 2026.

Interrogé sur les Houthis, dont les actions alimentent les tensions dans la région, Pezeshkian a pris ses distances : le mouvement yéménite a « ses propres problèmes », a-t-il dit, suggérant que Téhéran ne saurait être tenu responsable des choix du groupe.

Le chef de l’État iranien a plaidé pour un rapprochement entre les nations de la région, les appelant à œuvrer conjointement à l’établissement de la paix et de la sécurité.