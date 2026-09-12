Royaume-Uni : un don record de 36 millions de livres pour Reform UK malgré les scandales

Reform UK reçoit un don record de 36 millions de livres sterling de Ben Delo, cofondateur de BitMEX, afin de se préparer aux élections à venir. Ce soutien s’inscrit dans un contexte difficile pour le parti, déjà marqué par des controverses et une enquête sur ses financements. Nigel Farage met en avant la nécessité de redresser le pays.

Le parti britannique Reform UK, dirigé par Nigel Farage, va bénéficier d’un don de 36 millions de livres sterling, soit environ 49 millions d’euros, de la part du milliardaire britannique des cryptomonnaies Ben Delo. Il s’agit du plus important don individuel jamais versé à un parti politique au Royaume-Uni.

Ben Delo, cofondateur de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies BitMEX, explique vouloir donner à Reform UK les moyens de se préparer à gouverner et de rivaliser avec le Labour et les conservateurs. Le financement doit représenter l’équivalent d’un million de livres par mois jusqu’aux prochaines élections législatives, prévues d’ici 2029.

Le montant dépasse largement le précédent record britannique, établi à 10 millions de livres par un donateur au Parti conservateur. Ben Delo avait déjà versé 8 millions de livres à Reform UK avant cette nouvelle contribution.

Une annonce qui intervient alors que le parti de Nigel Farage traverse une période particulièrement délicate sur le plan financier. Deux hauts responsables de Reform UK ont été suspendus après une enquête sous couverture ayant révélé des discussions autour d’un possible contournement des règles encadrant les financements étrangers. La police britannique enquête désormais sur de possibles infractions à la législation électorale. Reform UK dément toute irrégularité.

Nigel Farage a néanmoins salué le geste de Ben Delo, affirmant être « honoré et touché » par la confiance accordée à son parti. Le chef de Reform UK estime que son mouvement est le seul capable, selon lui, de redresser le pays.

Ben Delo n’a pas directement évoqué l’enquête visant Reform UK. Dans une tribune publiée dans la presse britannique, il a toutefois estimé que les difficultés récentes du parti devaient l’inciter à consacrer moins de temps à la recherche de financements et davantage à la préparation d’un éventuel exercice du pouvoir.

Le financement massif intervient alors que Reform UK a vu son avance dans les sondages se réduire après une série de controverses concernant ses finances et certains de ses donateurs. Le parti reste néanmoins en mesure de disposer de moyens considérables pour préparer les prochaines échéances électorales.