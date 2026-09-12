POLITIQUE

Budget 2027 : Sophie Binet appelle à manifester le 29 septembre contre un budget « sous la dictée du patronat »

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Budget 2027 : Sophie Binet appelle à manifester le 29 septembre contre un budget « sous la dictée du patronat »
Budget 2027 : Sophie Binet appelle à manifester le 29 septembre contre un budget « sous la dictée du patronat »

Sophie Binet prépare la riposte sociale. Invitée de LCI vendredi, la secrétaire générale de la CGT a appelé les Français à participer massivement à la journée de grèves et de manifestations du 29 septembre. Elle accuse le gouvernement de mener une politique d’austérité et demande de « ne surtout pas laisser le budget sous la dictée du patronat ».

Pour la patronne de la CGT, le ralentissement spectaculaire de l’économie française ne peut pas uniquement être attribué aux crises internationales. Elle estime au contraire que la baisse de la croissance est « liée à la politique d’austérité en direction des travailleurs et des services publics » et accuse le Premier ministre de « se tromper de cible ».

Sophie Binet réclame une autre stratégie : augmentation générale des salaires, hausse des rémunérations dans la fonction publique et soutien à la consommation. Elle demande également le blocage du prix des carburants et la fin de ce qu’elle qualifie de « cadeaux aux plus riches et aux plus grandes entreprises ».

La CGT veut peser directement sur le budget

« Il ne faut surtout pas laisser le Premier ministre écrire son budget sous la dictée du patronat », a-t-elle lancé. Le 29 septembre doit donc servir, selon la CGT, à faire pression sur l’exécutif avant l’examen du projet de loi de finances pour 2027.

Cette mobilisation interviendra dans un contexte économique particulièrement difficile : le gouvernement vient de ramener sa prévision de croissance à seulement 0,5 % pour 2026 tandis que le déficit public devrait finalement dépasser 5 %. À sept mois de la présidentielle, la bataille du budget risque ainsi de se transformer en première grande confrontation sociale de la rentrée.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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