Budget 2027 : Yaël Braun-Pivet ouvre la voie au recours au 49.3

Yaël Braun-Pivet affirme que le gouvernement pourrait devoir recourir à l’article 49.3 pour valider le budget 2027 si aucune entente n'est trouvée entre les groupes parlementaires. Elle privilégie les négociations rapides, tout en écartant d'autres solutions comme les ordonnances, pour éviter des conséquences financières graves.

Yaël Braun-Pivet estime que le gouvernement devra recourir à l’article 49.3 pour faire adopter le budget 2027 si les groupes parlementaires ne parviennent pas à un compromis. Le projet de loi de finances doit être présenté en Conseil des ministres à la fin du mois, avant le début de son examen par le Parlement en octobre.

« Soit on arrive à trouver un compromis, soit nous n’y arriverons pas et le gouvernement prendra ses responsabilités », a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale sur France 2. Dans un Palais-Bourbon dépourvu de majorité absolue et à quelques mois de la présidentielle, elle appelle les forces politiques à commencer rapidement les négociations, rappelant qu’un accord « ne tombe pas du ciel ».

Un changement de position assumé

La responsable Renaissance refuse en revanche le scénario d’une adoption tardive par ordonnances ou le recours à une loi spéciale permettant de continuer à percevoir les impôts en l’absence de budget. Selon un rapport de l’Inspection générale des finances, cette dernière solution pourrait coûter 15 milliards d’euros aux finances publiques. Yaël Braun-Pivet souhaite aussi éviter que les discussions budgétaires monopolisent le calendrier parlementaire au détriment d’autres textes.

Cette position tranche avec celle qu’elle défendait encore en janvier. Yaël Braun-Pivet disait alors privilégier le débat parlementaire et vouloir un budget adopté par un vote, affirmant ne pas souscrire à l’utilisation du 49.3. Elle considère désormais que cet outil constitutionnel pourrait devenir nécessaire si les négociations échouent et si l’examen du texte menace de s’enliser jusqu’en décembre.