SCIENCES & TECH Espace

Emmanuel Macron veut envoyer des astronautes européens dans l’espace depuis Kourou

Par

1 minute de lecture

Emmanuel Macron veut envoyer des astronautes européens dans l’espace depuis Kourou
Emmanuel Macron veut envoyer des astronautes européens dans l’espace depuis Kourou

Emmanuel Macron appelle l’Europe à développer une capacité autonome de vols spatiaux habités. Lors du sommet international sur l’espace organisé à Paris, le président français a fixé comme objectif le lancement, dans un délai de dix ans, d’une capsule européenne transportant des astronautes depuis le Centre spatial guyanais de Kourou.

Le chef de l’État a présenté un calendrier en trois étapes. Il souhaite voir la capsule cargo européenne Nyx s’amarrer à la Station spatiale internationale d’ici deux ans, puis l’atterrisseur Argonaut se poser sur la Lune dans cinq ans. La capsule habitée constituerait l’aboutissement de cette stratégie destinée à réduire la dépendance européenne envers les puissances étrangères.

Une « préférence européenne » dans le secteur spatial

Emmanuel Macron a invité les États membres à assumer une préférence européenne dans leurs commandes et leurs investissements spatiaux. L’Europe demeure dépendante des États-Unis pour transporter ses astronautes en orbite et doit également affronter la montée en puissance de la Chine ainsi que la domination croissante d’entreprises privées comme SpaceX.

Le président français a enfin plaidé pour une gouvernancenance partagée de l’espace et une réglementation internationale adaptée aux nouveaux enjeux. Estimant que la politique spatiale européenne reste fragile, il a appelé le continent à accélérer ses investissements afin de devenir l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une