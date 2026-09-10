Emmanuel Macron veut envoyer des astronautes européens dans l’espace depuis Kourou

Emmanuel Macron propose à l'Europe de développer une capacité autonome de vols habités, visant à lancer d'ici dix ans une capsule habitée depuis Kourou. Au-delà de la capsule cargo Nyx et de l'atterrisseur Argonaut, il insiste sur la nécessité d'une préférence européenne pour renforcer l'indépendance face aux États-Unis et à la montée de la Chine.

Emmanuel Macron appelle l’Europe à développer une capacité autonome de vols spatiaux habités. Lors du sommet international sur l’espace organisé à Paris, le président français a fixé comme objectif le lancement, dans un délai de dix ans, d’une capsule européenne transportant des astronautes depuis le Centre spatial guyanais de Kourou.

Le chef de l’État a présenté un calendrier en trois étapes. Il souhaite voir la capsule cargo européenne Nyx s’amarrer à la Station spatiale internationale d’ici deux ans, puis l’atterrisseur Argonaut se poser sur la Lune dans cinq ans. La capsule habitée constituerait l’aboutissement de cette stratégie destinée à réduire la dépendance européenne envers les puissances étrangères.

Une « préférence européenne » dans le secteur spatial

Emmanuel Macron a invité les États membres à assumer une préférence européenne dans leurs commandes et leurs investissements spatiaux. L’Europe demeure dépendante des États-Unis pour transporter ses astronautes en orbite et doit également affronter la montée en puissance de la Chine ainsi que la domination croissante d’entreprises privées comme SpaceX.

Le président français a enfin plaidé pour une gouvernancenance partagée de l’espace et une réglementation internationale adaptée aux nouveaux enjeux. Estimant que la politique spatiale européenne reste fragile, il a appelé le continent à accélérer ses investissements afin de devenir l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur.