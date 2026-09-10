Besançon célèbre les grands orchestres avec 24 heures de concerts gratuits

Le 79e Festival international de musique de Besançon, du 11 au 20 septembre, propose 30 concerts valorisant grands orchestres et diverses musiques. En nouveauté, 24 heures de concerts gratuits permettront d'atteindre un public élargi. Parmi les participants, le Bergen Philharmonic Orchestra et des créations contemporaines, témoignent d'une riche programmation.

Le 79e Festival international de musique de Besançon se déroulera du 11 au 20 septembre avec une trentaine de concerts programmés dans la capitale comtoise et en Franche-Comté. Cette édition mettra particulièrement en valeur les grands orchestres symphoniques européens, tout en accordant une place au jazz, aux musiques du monde, à la musique de chambre et au répertoire vocal.

Parmi les formations invitées figure le Bergen Philharmonic Orchestra, dirigé par Dima Slobodeniouk et accompagné du pianiste norvégien Leif Ove Andsnes. Les spectateurs pourront entendre des œuvres de Mozart, Brahms, Sibelius ou Dvořák, ainsi que des pièces moins connues. Environ 14 000 personnes sont attendues, tandis que le concours international de jeunes chefs d’orchestre, organisé tous les deux ans, n’aura pas lieu cette année.

Une ouverture repensée pour toucher un nouveau public

Le festival abandonne son traditionnel concert inaugural au profit de 24 heures de musique gratuite. Six rendez-vous seront proposés dans plusieurs lieux emblématiques du centre-ville afin de rendre la musique classique plus accessible. L’ensemble baroque Le Concert spirituel ouvrira les festivités avec Water Music de Haendel.

La création contemporaine restera également présente grâce au compositeur Régis Campo, qui achève sa résidence à Besançon. Il présentera notamment Zoo Circus, un spectacle familial inspiré du Carnaval des animaux, ainsi que Street Art, mêlant musique, vidéo et free-running. L’Orchestre Victor Hugo clôturera cette édition avec la Symphonie « Écossaise » de Mendelssohn.