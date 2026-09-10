La BnF appelle aux dons pour sauver un manuscrit unique d’Anne de France

La Bibliothèque nationale de France lance une collecte de fonds pour acquérir un manuscrit unique d’Anne de France, évalué à 500 000 euros. Ce document, retrouvé récemment, est le seul exemplaire des Enseignements et de L’Histoire du siège de Brest, témoignant de la pensée d'une femme influente du XVIe siècle.

La Bibliothèque nationale de France lance une souscription publique afin de réunir 500 000 euros pour acquérir un manuscrit exceptionnel datant de la Renaissance. Ouverte jusqu’au 31 décembre, la collecte doit permettre de conserver dans les collections nationales ce document sur parchemin proposé à la vente par Christie’s.

Copié et enluminé à Lyon autour de 1505, l’ouvrage comporte vingt miniatures. Longtemps considéré comme perdu, il a récemment été retrouvé dans une collection privée. Classé trésor national en 2025, il ne peut actuellement pas quitter le territoire français, l’État disposant d’un délai de trente mois pour présenter une offre d’achat.

Le témoignage unique d’une femme de pouvoir

Le document constitue le seul exemplaire manuscrit connu des Enseignements ainsi que l’unique témoignage de L’Histoire du siège de Brest, les deux œuvres attribuées à Anne de France. Adressés à sa fille Suzanne de Bourbon, ces textes exposent sa conception du pouvoir, de l’existence et de la place des femmes dans une société alors dominée par les hommes.

Fille aînée de Louis XI, Anne de France, également appelée Anne de Beaujeu, a exercé la régence du royaume pendant près de huit ans et fut l’une des personnalités politiques les plus influentes de son époque. En cas d’acquisition, la BnF prévoit de restaurer le manuscrit, de le numériser sur Gallica et de l’exposer afin de le rendre accessible au public.