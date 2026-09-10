À Creil, la suppression des subventions condamne le festival Usimages

La biennale photographique Usimages, dédiée au travail et au patrimoine industriel, ne se tiendra plus à Creil en raison de la suppression des subventions par l'agglomération, citant des priorités budgétaires. Malgré la controverse, la collectivité souligne son soutien à d'autres projets culturels, tout en recevant des critiques sur cette décision.

La biennale photographique Usimages, consacrée au monde du travail et au patrimoine industriel, ne connaîtra pas de nouvelle édition à Creil. L’agglomération Creil Sud Oise, présidée par le maire LFI Omar Yaqoob, a décidé durant l’été de mettre fin à son financement, invoquant de nouvelles priorités dans un contexte budgétaire contraint.

Seul financeur de la manifestation, l’établissement public lui accordait environ 100 000 euros, auxquels s’ajoutaient près de 20 000 euros de frais d’organisation supportés par la ville de Creil. L’événement proposait depuis 2015 des expositions en plein air, des actions auprès des scolaires, des résidences artistiques et un travail de valorisation des archives industrielles locales.

Un rayonnement jugé insuffisant par l’agglomération

L’agglomération affirme que l’arrêt du festival ne constitue ni un désengagement culturel ni une remise en cause du travail de Diaphane, le centre d’art chargé de son organisation. Elle estime toutefois que l’impact d’Usimages auprès des habitants et son rayonnement pour le territoire étaient insuffisants au regard des moyens engagés. La collectivité souligne parallèlement son soutien à d’autres projets, dont un festival d’art de rue financé à hauteur de 80 000 euros.

Fred Boucher, codirecteur de Diaphane, dénonce pour sa part une décision brutale et une « erreur politique ». Il regrette de ne pas avoir pu défendre le projet ou proposer son adaptation et estime que la biennale permettait de rapprocher la culture du monde du travail tout en constituant une mémoire photographique de la vallée de l’Oise. Convaincu que le festival pourrait renaître dans un autre territoire, il conteste le bilan dressé par la nouvelle majorité.