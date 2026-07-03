Les manuscrits de Camus rejoignent les trésors de la BnF

Le patrimoine littéraire français s’enrichit d’un ensemble exceptionnel : l’État vient d’acquérir les archives d’Albert Camus pour 9 millions d’euros. Parmi les pièces désormais conservées à la Bibliothèque nationale de France figure notamment le manuscrit de L’Étranger, l’un des textes les plus marquants de la littérature française du XXe siècle.

Un fonds de 250 boîtes et plusieurs œuvres majeures

L’ensemble réunit environ 250 boîtes, soit près de 50 mètres linéaires d’archives, selon Guillaume Fau, directeur du département des manuscrits de la BnF, cité par franceinfo. Manuscrits, carnets, agendas, articles de presse, photographies et correspondances composent ce fonds longtemps déposé à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence par Catherine Camus, la fille de l’écrivain.

Outre L’Étranger, les collections comprennent le manuscrit inachevé du Premier Homme, retrouvé dans la voiture accidentée où Camus a perdu la vie en janvier 1960. Des lettres échangées avec André Malraux et Simone de Beauvoir, ainsi que des documents liés à l’attribution du prix Nobel de littérature en 1957, permettent aussi d’éclairer les différentes facettes de l’auteur.

Une exposition prévue pour les 70 ans du Nobel

D’après la ministre de la Culture Catherine Pégard, cette opération constitue l’une des acquisitions les plus importantes réalisées par l’État dans le domaine des archives littéraires. Le financement a notamment bénéficié du soutien du CIC et de la maison Hermès, rapporte Le Parisien.

Les chercheurs peuvent déjà consulter le fonds, tandis qu’un vaste chantier de numérisation doit permettre d’en élargir progressivement l’accès. Le public découvrira une sélection de ces documents à partir de mars 2027, lors d’une exposition organisée par la BnF à l’occasion du 70e anniversaire du Nobel reçu par Albert Camus.