Isabelle Huppert devient la première femme à présider la Cinémathèque française

C’est une première dans l’histoire de l’institution. Élue par le conseil d’administration lundi dernier, Isabelle Huppert a officiellement pris ses fonctions de présidente de la Cinémathèque française ce jeudi 2 juillet, pour un mandat de trois ans courant jusqu’en 2029. À 73 ans, elle succède au cinéaste franco-grec Costa-Gavras, 93 ans, qui dirigeait l’institution depuis 2007. Aucune femme n’avait occupé ce poste avant elle. Le conseil d’administration, où siègent notamment les réalisateurs Mia Hansen-Love et Arnaud Desplechin, a également nommé Olivier Assayas et Claire Denis aux vice-présidences, et Alice Winocour et Nicolas Philibert comme secrétaires.

Plus de 150 films et une carrière internationale pour la nouvelle gardienne du patrimoine cinématographique

Deux fois césarisée, pour La Cérémonie en 1996 et Elle en 2017, Isabelle Huppert compte plus de 150 films et séries à son palmarès, aux côtés des plus grands noms du cinéma mondial : Claude Chabrol et Maurice Pialat en France, Michael Haneke en Autriche, Michael Cimino et Otto Preminger aux États-Unis, Marco Bellocchio et Marco Ferreri en Italie, Andrzej Wajda en Pologne, ou encore Hong Sang-soo en Corée du Sud. Elle prend la tête d’une institution fondée en 1936, installée dans le quartier de Bercy à Paris, qui conserve 50 000 films de patrimoine, près d’un million de documents et des milliers d’appareils, financée aux trois quarts par des subventions publiques.

Une institution fragilisée par des polémiques et un rapport sévère de la Cour des comptes

La Cinémathèque traverse une période délicate. La programmation du Dernier Tango à Paris fin 2024 avait déclenché une vive controverse en raison d’une scène de viol tournée sans le consentement de l’actrice Maria Schneider, contraignant l’institution à déprogrammer le film. En février 2025, un rapport de la Cour des comptes avait épinglé des statuts « obsolètes » et « une gouvernance marquée par une forme d’entre soi », pointant une gestion insuffisante au regard des objectifs de conservation et de diffusion. La Cinémathèque doit par ailleurs ouvrir une antenne à Marseille début 2027, dans le quartier où a grandi l’acteur Yves Montand.