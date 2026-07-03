Lyhanna : la mère de Rosa, autre victime, dénonce l’annulation de son rendez-vous avec Sébastien Lecornu

Audrey, la mère de Rosa, 11 ans, victime présumée de Jérôme Barella dans l’affaire Lyhanna, devait être reçue aujourd’hui à Matignon par Sébastien Lecornu. Elle devait s’y rendre avec son avocat, Me Pierre Debuisson, alors qu’elle a porté plainte contre l’État et les enquêteurs. La rencontre a finalement été annulée ce matin. Une décision vivement contestée par l’avocat de la famille, qui affirme que le rendez-vous avait déjà été reporté une première fois.

« Navrant, pour ne pas dire honteux »

Sur RTL, Me Pierre Debuisson déplore une annulation qu’il juge injustifiée. Selon lui, Audrey avait besoin d’être reçue, accompagnée et entendue. Elle attendait des explications sur la procédure et des éclaircissements concernant le traitement du dossier de sa fille. L’avocat estime que cette annulation est « assez navrante, pour ne pas dire honteuse », non pas pour lui, mais pour la mère de Rosa, qu’il accompagne dans ses démarches.

Une mère en quête d’explications

Cette réunion devait permettre à Audrey d’obtenir des réponses sur une affaire qu’elle estime marquée par des manquements graves. La mère de Rosa a déposé plainte en août 2025 à Toulouse. Dans cette plainte, elle accuse Jérôme Barella d’une 50 de viols sur sa fille, alors âgée de 11 ans. Malgré la gravité des accusations, Jérôme Barella n’aurait jamais été inquiété dans cette procédure, selon les éléments dénoncés par la mère de l’enfant.

« La réalité des victimes abandonnées sur le terrain »

Pour Me Debuisson, l’annulation de ce rendez-vous illustre une situation plus large : celle de victimes et de familles qui se sentent laissées seules face aux lenteurs, aux silences et aux décisions incomprises. L’avocat y voit une preuve concrète de la « réalité des victimes abandonnées sur le terrain ».

Une annulation qui ravive la colère

Audrey espérait obtenir un échange direct avec Sébastien Lecornu afin de comprendre pourquoi sa fille, malgré une plainte déposée depuis plusieurs mois, n’aurait pas bénéficié des suites attendues. L’annulation du rendez-vous ne met donc pas fin à la demande d’explications. Elle la renforce. Pour la mère de Rosa et son avocat, la question demeure entière : pourquoi une famille dénonçant des faits d’une telle gravité n’a-t-elle pas été reçue comme prévu ?