Marine Tondelier ne veut pas se marier à Hénin-Beaumont… pour ne pas l’être par un maire RN

Chez Marine Tondelier, même le mariage devient une affaire politique. Invitée sur LCI, la patronne des Écologistes a expliqué qu’elle n’était toujours pas mariée avec son compagnon, avec lequel elle vit depuis plus de quinze ans, notamment parce qu’elle refuse l’idée d’être unie par le maire RN d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois.

« Je ne suis pas mariée parce que je n’ai pas envie d’être mariée par un maire RN. Point. » Voilà donc une raison pour le moins originale de rester pacsée. À Hénin-Beaumont, où Marine Tondelier siège dans l’opposition depuis 2014, la frontière entre vie privée et combat politique semble décidément très mince.

Même le mariage passe par le filtre anti-RN

Interrogée sur la possibilité de considérer la cérémonie comme un simple moment républicain, au-delà des oppositions partisanes, Marine Tondelier a balayé l’idée. « Il n’y a pas de blague avec le Rassemblement national, il n’y a pas de connivence, de complicité, je ne souhaite pas en avoir », a-t-elle répondu.

La dirigeante écologiste explique qu’elle préférerait être mariée par un élu de son propre camp. Faute de cette possibilité, elle choisit donc de ne pas se marier à Hénin-Beaumont. Le RN aura ainsi réussi l’exploit de s’inviter jusque dans son état civil.

Quinze ans de couple, mais toujours pas de maire acceptable

Marine Tondelier assure toutefois que tout va bien : elle est pacsée, heureuse en couple depuis plus de quinze ans et ne présente pas le mariage comme une urgence. Elle ajoute même qu’elle se mariera « avec grand plaisir » si les conditions lui conviennent un jour.

Cette séquence résume assez bien la relation qu’elle entretient avec le RN : un affrontement politique permanent, au point que même une cérémonie de mariage devient une question de ligne rouge. À Hénin-Beaumont, chez Marine Tondelier, la politique ne s’arrête donc manifestement jamais à la porte de la mairie.