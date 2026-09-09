Entrevue POLITIQUE

Marine Tondelier ne veut pas se marier à Hénin-Beaumont… pour ne pas l’être par un maire RN

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Marine Tondelier ne veut pas se marier à Hénin-Beaumont… pour ne pas l’être par un maire RN
Marine Tondelier ne veut pas se marier à Hénin-Beaumont… pour ne pas l’être par un maire RN

Chez Marine Tondelier, même le mariage devient une affaire politique. Invitée sur LCI, la patronne des Écologistes a expliqué qu’elle n’était toujours pas mariée avec son compagnon, avec lequel elle vit depuis plus de quinze ans, notamment parce qu’elle refuse l’idée d’être unie par le maire RN d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois.

« Je ne suis pas mariée parce que je n’ai pas envie d’être mariée par un maire RN. Point. » Voilà donc une raison pour le moins originale de rester pacsée. À Hénin-Beaumont, où Marine Tondelier siège dans l’opposition depuis 2014, la frontière entre vie privée et combat politique semble décidément très mince.

Même le mariage passe par le filtre anti-RN

Interrogée sur la possibilité de considérer la cérémonie comme un simple moment républicain, au-delà des oppositions partisanes, Marine Tondelier a balayé l’idée. « Il n’y a pas de blague avec le Rassemblement national, il n’y a pas de connivence, de complicité, je ne souhaite pas en avoir », a-t-elle répondu.

La dirigeante écologiste explique qu’elle préférerait être mariée par un élu de son propre camp. Faute de cette possibilité, elle choisit donc de ne pas se marier à Hénin-Beaumont. Le RN aura ainsi réussi l’exploit de s’inviter jusque dans son état civil.

Quinze ans de couple, mais toujours pas de maire acceptable

Marine Tondelier assure toutefois que tout va bien : elle est pacsée, heureuse en couple depuis plus de quinze ans et ne présente pas le mariage comme une urgence. Elle ajoute même qu’elle se mariera « avec grand plaisir » si les conditions lui conviennent un jour.

Cette séquence résume assez bien la relation qu’elle entretient avec le RN : un affrontement politique permanent, au point que même une cérémonie de mariage devient une question de ligne rouge. À Hénin-Beaumont, chez Marine Tondelier, la politique ne s’arrête donc manifestement jamais à la porte de la mairie.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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