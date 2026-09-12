Les discussions Israël-Liban prévues à Rome reportées à octobre prochain

Les négociations diplomatiques entre Israël et le Liban à Rome, médiées par les États-Unis, ont été reportées à octobre. En attendant, les ambassadeurs israélien et libanais se rencontreront à Washington pour discuter de l'accord-cadre de juin, malgré une situation tendue sur le terrain avec des frappes israéliennes ciblant le Hezbollah.

Les discussions diplomatiques entre Israël et le Liban, initialement prévues la semaine prochaine à Rome sous médiation américaine, ont été reportées au mois d’octobre, a annoncé vendredi un responsable du département d’État américain.

Le prochain cycle de négociations formelles ne se tiendra donc pas en septembre dans la capitale italienne. D’ici là, les ambassadeurs israélien et libanais aux États-Unis doivent se retrouver la semaine prochaine à Washington pour évoquer les derniers développements et la mise en œuvre progressive de l’accord-cadre conclu entre les deux pays en juin.

Cet accord prévoit notamment le déploiement progressif de l’armée libanaise dans des « zones pilotes » évacuées par Israël, alors que l’armée israélienne maintient encore des positions dans le sud du Liban. Le dispositif est également lié au désarmement du Hezbollah, mouvement soutenu par l’Iran qui rejette cet accord et refuse de déposer les armes.

Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis juin, la situation reste tendue sur le terrain. Israël continue de mener des frappes au Liban et a encore bombardé jeudi des positions du Hezbollah dans le sud du pays. Selon les informations communiquées par les autorités américaines, l’accord-cadre reste toutefois considéré comme le principal cadre de travail pour tenter de parvenir à une stabilisation durable de la frontière.

Les deux pays ont déjà tenu plusieurs sessions de discussions à Rome au cours de l’été sous l’égide de Washington. Les précédents échanges avaient notamment porté sur les zones de retrait israélien, la sécurité de la frontière, les questions militaires et le désarmement du Hezbollah.

Le report du prochain cycle serait principalement lié au calendrier diplomatique chargé des prochaines semaines, notamment à l’approche de l’Assemblée générale des Nations unies prévue à New York à la fin du mois de septembre. Les négociations doivent désormais reprendre à Rome en octobre.