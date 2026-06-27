Israël et le Liban concluent un accord-cadre à Washington, annonce Marco Rubio

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé vendredi qu’Israël et le Liban étaient parvenus à un accord-cadre à l’issue de pourparlers organisés à Washington. Cette annonce marque une nouvelle étape dans les efforts diplomatiques américains visant à favoriser un apaisement entre les deux pays voisins.

Selon Marco Rubio, cet accord est le résultat de discussions menées sous l’égide des États-Unis. Aucun détail n’a toutefois été communiqué dans l’immédiat sur le contenu du texte ni sur les engagements pris par les deux parties.

L’annonce intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, où les relations entre Israël et le Liban demeurent marquées par des différends sécuritaires et territoriaux. Washington cherche depuis plusieurs mois à encourager le dialogue afin de réduire les risques d’escalade dans la région.

À ce stade, les autorités américaines n’ont pas précisé le calendrier de mise en œuvre de cet accord-cadre ni les prochaines étapes des négociations. Les gouvernements israélien et libanais n’ont pas encore publié de commentaires détaillés sur cette annonce.

Si cet accord est confirmé et suivi d’effets, il pourrait ouvrir la voie à de nouvelles discussions entre les deux pays sur des questions de sécurité et de stabilité régionale. Les États-Unis continuent de jouer un rôle de médiateur dans ces négociations, avec l’objectif de consolider un dialogue durable entre les deux voisins.