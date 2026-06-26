Trump menace de frapper de droits de douane de 100 % les pays taxant les géants américains du numérique

Le président américain Donald Trump a menacé vendredi d’imposer des droits de douane de 100% sur tous les produits importés de pays qui appliqueraient une taxe sur les services numériques visant les entreprises américaines. Cette annonce marque une nouvelle escalade dans les tensions commerciales entre Washington et plusieurs partenaires, notamment européens.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a affirmé que plusieurs pays d’Europe envisageaient de mettre en œuvre prochainement une telle taxe sur les entreprises américaines du secteur technologique. Il a averti que tout État adoptant cette mesure serait immédiatement visé par un tarif douanier de 100 % sur l’ensemble des marchandises exportées vers les États-Unis.

Le président américain a également précisé que cette mesure s’appliquerait indépendamment des accords commerciaux conclus avec Washington. Selon lui, ces nouveaux droits de douane prévaudraient sur tout accord existant ou futur, qu’il soit déjà signé ou simplement en cours de négociation.

Cette menace intervient quelques jours après un nouvel échange de tensions avec la France. Avant le sommet du G7, Donald Trump avait averti que les États-Unis pourraient imposer des droits de douane de 100 % sur les vins français si Paris maintenait sa taxe sur les services numériques.

Le président français Emmanuel Macron avait alors répondu que la France ne céderait pas aux pressions américaines et conserverait cette taxe. Mise en place en 2019, celle-ci prévoit un prélèvement de 3 % sur les revenus issus des services numériques des entreprises réalisant plus de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en France et 750 millions d’euros à l’échelle mondiale.

Les déclarations de Donald Trump laissent présager une nouvelle phase de tensions commerciales entre les États-Unis et plusieurs pays européens, alors que la fiscalité des grandes entreprises technologiques demeure un sujet de désaccord majeur sur la scène internationale.