Détroit d’Ormuz : l’ONU tente de relancer l’évacuation de milliers de marins après des attaques contre des navires

Les Nations unies s’efforcent de relancer l’évacuation de centaines de navires et de milliers de marins bloqués dans le détroit d’Ormuz, après la suspension de l’opération à la suite d’attaques contre des bâtiments dans cette voie maritime stratégique. L’annonce a été faite vendredi par un haut responsable d’une agence de l’ONU.

Avant l’interruption des évacuations, environ 115 navires et 2 500 marins avaient pu être mis en sécurité. Toutefois, l’opération a été stoppée en raison des risques sécuritaires croissants, alors que la région demeure marquée par de fortes tensions.

L’Organisation maritime internationale (OMI) travaille désormais avec les États concernés afin d’obtenir des garanties que les navires participant à l’évacuation ne seront pas pris pour cible. Ces assurances sont jugées indispensables pour permettre la reprise des opérations dans des conditions de sécurité suffisantes.

Malgré les premiers progrès, plus de 500 navires restent encore à évacuer. Les autorités estiment que cette vaste opération logistique pourrait nécessiter plusieurs semaines avant d’être achevée, compte tenu du nombre de bâtiments concernés et de la situation sécuritaire.

Le détroit d’Ormuz est l’une des principales routes maritimes du commerce mondial, notamment pour les exportations de pétrole et de gaz. Toute perturbation du trafic dans cette zone a des répercussions importantes sur les échanges internationaux et les marchés de l’énergie.

Face à cette situation, les agences des Nations unies poursuivent leurs discussions avec les différents acteurs afin de permettre une reprise rapide des évacuations et d’assurer la sécurité des équipages toujours présents dans cette zone particulièrement sensible.