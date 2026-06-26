La France bat la Norvège 4-1 et finit première. Elle jouera la Suède en 16es. Dembélé auteur d’un triplé

La France a battu la Norvège 4-1 et a validé la première place de son groupe. Les Bleus poursuivent leur parcours sans faute et disputeront les seizièmes de finale contre la Suède.

Ousmane Dembélé a été l’homme du match avec un triplé. Désiré Doué a également marqué, portant le total tricolore à quatre buts.

Une victoire nette pour finir premiers

Ce succès confirme la solidité du parcours français dans cette phase de groupes. Après ses deux premières victoires, la France avait l’occasion de verrouiller la première place face à la Norvège. Elle l’a fait sans trembler, face à une équipe norvégienne remaniée.

Les joueurs du PSG à la fête

Le score français porte une forte empreinte parisienne. Ousmane Dembélé, auteur de trois buts, et Désiré Doué, également buteur, évoluent tous les deux au Paris Saint-Germain. Les deux joueurs ont un autre point commun : ils ont été formés au Stade Rennais. Dembélé y a lancé sa carrière professionnelle avant de rejoindre Dortmund, Barcelone puis Paris. Doué a lui aussi émergé à Rennes avant de poursuivre sa progression au PSG.

La Suède attend les Bleus en seizièmes

La France connaît désormais son adversaire : ce sera la Suède en seizièmes de finale. Une rencontre à suivre mardi 30 juin à 23h, heure française…