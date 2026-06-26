Un séisme historique pourrait redessiner l’avenir politique de la dirigeante vénézuélienne Delcy Rodriguez

Les deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela mercredi soir pourraient marquer un tournant majeur pour la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Alors que le pays fait face à l’une des pires catastrophes naturelles de son histoire récente, cette crise représente à la fois un immense défi humanitaire et un test décisif pour son autorité politique.

Les secousses, de magnitude 7,2 et 7,5, sont les plus violentes enregistrées dans le pays depuis plus d’un siècle. Selon les modèles de prévision du gouvernement américain, le bilan humain pourrait dépasser les 10 000 morts, même si les autorités estiment qu’il faudra plusieurs semaines pour mesurer pleinement l’ampleur des dégâts.

Les opérations de secours s’annoncent particulièrement complexes. Des milliers de personnes pourraient être ensevelies sous les décombres, tandis que les infrastructures, les habitations et les services publics ont subi d’importants dommages. La reconstruction nécessitera des moyens considérables dans un pays déjà fragilisé par des années de crise économique.

Pour Delcy Rodriguez, arrivée au pouvoir après la destitution de Nicolas Maduro par Washington en janvier, cette catastrophe constitue une épreuve déterminante. Présentée comme une proche alliée du président américain Donald Trump, elle cherche à incarner un renouveau politique, malgré son passé de vice-présidente sous le gouvernement Maduro.

Selon le politologue Tony Frangie Mawad, basé à Caracas, la reconstruction pourrait devenir le symbole du « nouveau Venezuela » que la dirigeante souhaite incarner. Mais il prévient que la faiblesse des services publics et les difficultés économiques risquent de compromettre les efforts de sauvetage et de reconstruction.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a indiqué que le soutien des États-Unis serait un élément important de la réponse à la catastrophe. Alors que le Venezuela s’engage dans une vaste opération de secours, la manière dont Delcy Rodriguez gérera cette crise pourrait avoir des conséquences durables sur son avenir politique et sur celui du pays.