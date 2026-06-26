Belgique : la police affirme avoir identifié les suspects de l’attaque contre une synagogue à Liège

La police belge a annoncé vendredi avoir identifié les suspects impliqués dans l’attaque survenue en mars contre une synagogue à Liège, un acte qualifié d’antisémite par les autorités. L’enquête progresse désormais vers une phase plus avancée, même si peu d’informations ont été rendues publiques à ce stade.

Les forces de l’ordre n’ont toutefois fourni aucun détail sur l’identité des personnes mises en cause ni sur le nombre de suspects identifiés. Un porte-parole de la police a refusé de commenter davantage l’affaire, invoquant la sensibilité de l’enquête en cours.

L’attaque, qui avait eu lieu en mars, avait endommagé le bâtiment religieux lors d’une explosion survenue tôt le matin. Les images du site montraient des dégâts matériels importants, suscitant une vive émotion au sein de la communauté locale et au-delà.

Dès les premiers éléments de l’enquête, les autorités avaient évoqué un acte à caractère antisémite, renforçant les inquiétudes autour de la montée des actes de haine en Belgique et en Europe. L’incident avait été condamné par plusieurs responsables politiques et religieux.

L’annonce de l’identification des suspects marque une avancée significative dans l’enquête, même si les autorités restent très prudentes sur la communication des informations. Les prochaines étapes pourraient inclure des interpellations et des mises en examen.

Les autorités judiciaires belges poursuivent leurs investigations afin de déterminer les motivations exactes de l’attaque et d’éventuelles complicités, alors que la sécurité des lieux de culte reste un sujet de vigilance renforcée dans le pays.