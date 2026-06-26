Nucléaire iranien : l’AIEA affirme que l’accord intérimaire garantit l’accès de ses inspecteurs aux sites sensibles

L’accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran prévoit bien un accès des inspecteurs nucléaires internationaux aux installations iraniennes, a déclaré vendredi le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Raffael Grossi. Une affirmation qui intervient alors que Téhéran a laissé entendre que certains sites resteraient inaccessibles.

Selon le chef de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, cet accord constitue une étape importante dans le cadre des négociations en cours entre Washington et Téhéran. Il vise à encadrer une période de 60 jours de discussions destinées à résoudre les principaux points de blocage, notamment ceux liés au programme nucléaire iranien.

La semaine dernière, les deux pays ont signé un mémorandum d’entente ouvrant la voie à ces pourparlers. Toutefois, les déclarations iraniennes ont rapidement introduit des incertitudes. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a notamment indiqué qu’il n’était pas prévu d’autoriser immédiatement l’accès des inspecteurs à certains sites sensibles.

Cette position semble entrer en contradiction avec l’interprétation de l’AIEA, qui insiste sur le fait que l’accord doit permettre la poursuite des inspections internationales. Pour l’agence, cet accès est essentiel afin de garantir la transparence du programme nucléaire iranien et d’éviter toute escalade des tensions.

Le dossier nucléaire iranien reste l’un des principaux points de friction entre l’Iran et les puissances occidentales depuis plusieurs années. Les négociations en cours sont donc considérées comme cruciales pour tenter de limiter les risques de prolifération nucléaire dans la région.

Alors que les discussions doivent se poursuivre dans les prochaines semaines, les divergences publiques entre Téhéran et l’AIEA illustrent la fragilité de l’accord intérimaire et les incertitudes qui entourent encore l’avenir du dossier nucléaire iranien.