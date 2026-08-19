Ligue des champions : l’OL tient tête à Fenerbahçe à Istanbul et jouera sa qualification à Lyon

L'Olympique Lyonnais obtient un match nul 1-1 à Istanbul contre Fenerbahçe en barrage aller de la Ligue des champions. Après avoir ouvert le score grâce à Loïs Openda, Lyon est rejoint par Mason Greenwood. Le match retour à Lyon déterminera qui se qualifiera pour la phase de groupes.

L’Olympique Lyonnais a ramené un précieux match nul d’Istanbul. Opposés à Fenerbahçe mardi soir en barrage aller de la Ligue des champions, les Lyonnais ont longtemps mené avant d’être rejoints par les Turcs sur un exploit individuel de Mason Greenwood. Score final : 1-1. Tout se décidera désormais au match retour au Groupama Stadium.

Lyon frappe en premier à Istanbul

Dans une enceinte stambouliote particulièrement chaude, l’OL n’a pas attendu pour montrer ses intentions. Les joueurs de Paulo Fonseca ont réalisé une première période solide face à une équipe de Fenerbahçe pourtant particulièrement armée offensivement. Les Lyonnais ont trouvé la récompense grâce à Loïs Openda. L’attaquant belge a repris de la tête un centre de Corentin Tolisso pour tromper le gardien turc et placer son équipe en tête. Un avantage mérité pour un OL entreprenant et capable de mettre en difficulté son adversaire. Openda est même passé près d’aggraver le score, trouvant notamment le montant. Lyon avait alors l’occasion de réaliser une excellente opération avant le retour en France.

Mason Greenwood ramène Fenerbahçe

Fenerbahçe a cependant réagi après la pause. Et c’est Mason Greenwood qui a changé le cours de la rencontre. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, transféré cet été à Fenerbahçe, a égalisé au début de la seconde période au terme d’une action individuelle. Greenwood a ainsi permis au club turc de revenir à 1-1 et d’éviter une défaite à domicile qui aurait considérablement compliqué sa situation avant le retour. La rencontre est ensuite devenue plus ouverte. Les deux formations ont eu des possibilités de prendre l’avantage, mais aucune n’est parvenue à inscrire ce deuxième but.

Un nul précieux pour l’OL

Lyon repart donc d’Istanbul avec un résultat favorable. Le 1-1 laisse évidemment toutes les possibilités ouvertes, mais l’OL aura désormais l’avantage de disputer la rencontre décisive devant son public. Le club rhodanien avait déjà dû renverser une situation compromise au tour précédent. Battu 2-1 par le Sparta Prague à l’aller, il avait totalement inversé la tendance au Groupama Stadium en s’imposant 3-0 pour décrocher son billet pour les barrages. Face à Fenerbahçe, la situation est différente : cette fois, Lyon n’a aucun retard à combler.

La Ligue des champions se jouera au Groupama Stadium

Le match retour constituera la dernière étape avant la phase de ligue de la Ligue des champions. Après avoir éliminé le Sparta Prague, l’OL n’est désormais plus qu’à 90 minutes, ou davantage en cas de prolongation, de retrouver la plus prestigieuse compétition européenne. Fenerbahçe poursuit de son côté sa quête d’un retour en Ligue des champions après avoir successivement éliminé Gornik Zabrze puis Sturm Graz lors des tours précédents. Après le 1-1 d’Istanbul, aucun calcul compliqué : le vainqueur du match retour décrochera sa qualification. L’OL aura cette fois le Groupama Stadium derrière lui pour tenter de terminer le travail et rejoindre la phase de ligue de la Ligue des champions.