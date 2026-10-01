Affaire Mohamed Sanhadji: 215.000€ de prêts auprès des Bleus, frais dentaires, voyages et services personnels… les révélations sur l’ex-responsable de la sécurité de l’équipe de France

Mohamed Sanhadji, ancien responsable de la sécurité des Bleus, est mis en examen pour diverses infractions, après avoir sollicité des prêts d'environ 215.000€ auprès de plusieurs joueurs pour financer une maison. Des révélations sur des liens personnels avec les joueurs soulignent la complexité de ses relations, entraînant une enquête sur des pratiques douteuses.

Pendant plus de 20 ans, Mohamed «Momo» Sanhadji a été l’un des hommes les plus discrets et les plus proches des joueurs de l’équipe de France. Chargé de leur sécurité depuis 2004, l’ancien policier a noué des relations privilégiées avec plusieurs générations de Bleus. Désormais mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, il se retrouve au centre d’un dossier dans lequel apparaissent des prêts personnels, des cadeaux, des voyages, des services et de nombreuses sollicitations adressées à des joueurs ou à leurs proches.

Les éléments de l’enquête décrivent notamment les conditions dans lesquelles Mohamed Sanhadji aurait cherché à réunir plusieurs centaines de milliers d’euros pour financer l’achat d’une maison de 440.000€. Il aurait sollicité une quinzaine de joueurs et anciens joueurs et obtenu au total environ 215.000€ de prêts.

Mbappé, Varane, Blanc, M’Vila, Guendouzi… des prêts pour financer sa maison

La somme la plus importante serait venue de Kylian Mbappé. Mohamed Sanhadji aurait obtenu 120.000€ par l’intermédiaire de Fayza Lamari, la mère du capitaine des Bleus. Raphaël Varane lui aurait prêté 20.000€, tout comme Sabri Lamouchi et Laurent Blanc. Yann M’Vila aurait versé 15.000€ et Mattéo Guendouzi 7.500€, auxquels se seraient ajoutées d’autres sommes pour parvenir à environ 215.000€.

Dans certains échanges, Mohamed Sanhadji aurait demandé à ses interlocuteurs de ne pas ébruiter ces opérations. Il aurait notamment écrit «sinon je suis mort» pour réclamer la discrétion autour de certains prêts.

Ces opérations immobilières sont distinctes du chèque de 60.300€ versé par Kylian Mbappé après le Mondial 2022, qui a joué un rôle central dans l’ouverture de l’enquête ayant finalement conduit à la mise en examen de l’ancien policier.

7.000€ de frais dentaires et une proximité exceptionnelle avec la famille Mbappé

La relation avec la famille Mbappé aurait largement dépassé le cadre professionnel. Fayza Lamari aurait ainsi réglé environ 7.000€ de frais dentaires pour Mohamed Sanhadji. La famille aurait également participé au financement d’un déplacement du club de football de ses fils pour un tournoi.

Mohamed Sanhadji et sa famille auraient par ailleurs été invités au choc PSG-Bayern Munich en 2023, avec une nuit au Royal Monceau. L’ancien responsable de la sécurité entretenait depuis longtemps des liens très étroits avec Kylian Mbappé et son entourage.

Dans des messages adressés à Fayza Lamari, il aurait notamment écrit «Je serai toujours là», «Pour la famille, je vais à la guerre s’il le faut» ou encore «J’ai attendu l’Élu toute ma vie, et il est à côté de moi».

Fayza Lamari serait passée par lui pour parler à Didier Deschamps

Cette proximité aurait également donné à Mohamed Sanhadji un rôle d’intermédiaire au sein même de l’équipe de France. À l’automne 2024, lorsque Kylian Mbappé n’avait pas été convoqué par Didier Deschamps, Fayza Lamari serait passée par lui pour faire parvenir des messages au sélectionneur.

Elle lui aurait également demandé d’intervenir auprès de Didier Deschamps concernant Rayan Cherki, dont elle gérait alors les intérêts.

Mohamed Sanhadji aurait parallèlement rendu plusieurs services à l’entourage de Mbappé, notamment autour de la sécurisation d’une résidence, de démarches administratives ou encore d’une demande d’hospitalisation urgente concernant un proche.

Ribéry aurait payé 6.000€ de vacances, Debbouze l’aurait reçu dans son riad

Les sollicitations ne se seraient pas limitées aux internationaux encore en activité. Après avoir facilité des démarches administratives pour des proches de Franck Ribéry, Mohamed Sanhadji aurait bénéficié d’un séjour en Sicile d’une valeur d’environ 6.000€, financé par l’ancien joueur du Bayern Munich.

Jamel Debbouze l’aurait de son côté reçu avec sa famille dans son riad au Maroc, avec chauffeur et buggy à disposition. Cette invitation aurait eu lieu après que Mohamed Sanhadji eut permis au fils de l’humoriste d’obtenir une place pour un stage particulièrement demandé à Clairefontaine.

Ces relations personnelles et ces échanges de services font partie des nombreux éléments examinés par les enquêteurs pour déterminer la nature exacte des avantages accordés et les éventuelles contreparties.

10.000€ proposés par Patrice Evra pour 80 places de Ligue des champions

Un autre épisode concerne la finale de la Ligue des champions 2022 entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France. Patrice Evra aurait alors sollicité Mohamed Sanhadji afin d’obtenir pas moins de 80 places pour la rencontre.

L’ancien capitaine des Bleus lui aurait proposé 10.000€ s’il parvenait à récupérer ces billets. L’épisode montre une nouvelle fois la position très particulière occupée par celui qui, pendant deux décennies, disposait d’un accès privilégié aux coulisses du football français et à Clairefontaine.

Les primes de Guendouzi et une demande de rester «très discret»

Le nom de Mattéo Guendouzi apparaît également dans un autre volet. Après le Mondial 2022, le milieu français aurait envisagé de reverser une partie de ses primes aux policiers chargés d’accompagner et de protéger les Bleus.

Mohamed Sanhadji lui aurait alors demandé que l’opération reste «très discrète» et qu’une justification comptable soit trouvée pour les versements envisagés. Le sujet des gratifications versées aux membres de la sécurité est justement au cœur du dossier judiciaire, après le signalement du chèque de 60.300€ versé par Kylian Mbappé.

Mis en examen et désormais coupé des Bleus

Mohamed Sanhadji a été mis en examen le 16 septembre pour plusieurs infractions, parmi lesquelles corruption active et passive de personne dépositaire de l’autorité publique, trafic d’influence, recel de détournement de fonds publics, escroquerie et blanchiment de fraude fiscale.

Son contrôle judiciaire lui interdit notamment de contacter les joueurs actuels et anciens des sélections nationales, les membres du staff des Bleus, les sélectionneurs actuels et passés ainsi que des dirigeants et salariés de la FFF. Il ne peut également plus exercer d’activité professionnelle dans le football professionnel.

Cette situation l’a éloigné du nouveau staff de Zinédine Zidane, qui souhaitait pourtant conserver cet homme particulièrement apprécié de nombreux joueurs.

Philippe Diallo a expliqué aux enquêteurs que les comportements reprochés à Mohamed Sanhadji étaient incompatibles avec la charte éthique et déontologique de la Fédération française de football.

L’entourage de Mohamed Sanhadji conteste l’interprétation donnée à plusieurs éléments du dossier et indique qu’il «réservera ses déclarations à la justice». À ce stade de la procédure, l’ancien responsable de la sécurité des Bleus reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.