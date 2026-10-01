Assemblée : Alexandre Portier préside la commission de la Culture, quatre groupes se partagent les vice-présidences

Alexandre Portier conserve la présidence de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale. Le député du Rhône, membre de la Droite républicaine, dirige une commission dont le Bureau reflète une forte diversité politique.

Les quatre vice-présidences sont occupées par Céline Calvez pour Ensemble pour la République, Delphine Lingemann pour Les Démocrates, Jérémie Patrier-Leitus pour Horizons et Sophie Taillé-Polian pour le groupe Écologiste et Social.

De la gauche au bloc central dans le Bureau

Les postes de secrétaires sont eux aussi répartis entre plusieurs formations. Soumya Bourouaha représente la Gauche démocrate et républicaine, Ayda Hadizadeh les socialistes, Graziella Melchior Ensemble pour la République et Béatrice Piron Horizons.

La commission sera notamment compétente pendant cette session sur les textes concernant l’éducation, la culture, les médias, le sport et la jeunesse.