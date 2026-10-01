POLITIQUE

Assemblée : Coquerel reste à la tête des Finances, Juvin rapporteur général et Lottiaux vice-président

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Assemblée : Coquerel reste à la tête des Finances, Juvin rapporteur général et Lottiaux vice-président
Assemblée : Coquerel reste à la tête des Finances, Juvin rapporteur général et Lottiaux vice-président

La commission des finances de l’Assemblée nationale a renouvelé son Bureau ce jeudi 1er octobre. Éric Coquerel, député de La France insoumise, conserve la présidence de cette instance stratégique, tandis que Philippe Juvin, membre de la Droite républicaine, reste rapporteur général du budget.

Les quatre vice-présidences sont réparties entre François Jolivet pour Horizons, Daniel Labaronne pour Ensemble pour la République, Philippe Lottiaux pour le Rassemblement national et Estelle Mercier pour les socialistes. Les secrétaires sont Christine Arrighi, Benjamin Dirx, Emmanuel Mandon et Nicolas Sansu.

Une commission immédiatement plongée dans le budget 2027

Cette composition prend une importance particulière avec l’ouverture de la bataille budgétaire. Le gouvernement présente ce jeudi ses projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2027, qui vont désormais être examinés par les parlementaires.

Éric Coquerel continuera donc de présider les travaux de la commission pendant cette séquence, tandis que Philippe Juvin occupera le rôle central de rapporteur général. La présence de Philippe Lottiaux parmi les vice-présidents confirme également la place du RN dans la direction de l’une des commissions les plus importantes de l’Assemblée.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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