Assemblée : Coquerel reste à la tête des Finances, Juvin rapporteur général et Lottiaux vice-président

Le Bureau de la commission des finances de l’Assemblée nationale est renouvelé avec Éric Coquerel reconduit à la présidence et Philippe Juvin comme rapporteur général. Les vice-présidences sont allouées à des membres de différents partis, dont Philippe Lottiaux pour le Rassemblement national, alors que la commission se prépare pour l'examen du budget 2027.

La commission des finances de l’Assemblée nationale a renouvelé son Bureau ce jeudi 1er octobre. Éric Coquerel, député de La France insoumise, conserve la présidence de cette instance stratégique, tandis que Philippe Juvin, membre de la Droite républicaine, reste rapporteur général du budget.

Les quatre vice-présidences sont réparties entre François Jolivet pour Horizons, Daniel Labaronne pour Ensemble pour la République, Philippe Lottiaux pour le Rassemblement national et Estelle Mercier pour les socialistes. Les secrétaires sont Christine Arrighi, Benjamin Dirx, Emmanuel Mandon et Nicolas Sansu.

Une commission immédiatement plongée dans le budget 2027

Cette composition prend une importance particulière avec l’ouverture de la bataille budgétaire. Le gouvernement présente ce jeudi ses projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2027, qui vont désormais être examinés par les parlementaires.

Éric Coquerel continuera donc de présider les travaux de la commission pendant cette séquence, tandis que Philippe Juvin occupera le rôle central de rapporteur général. La présence de Philippe Lottiaux parmi les vice-présidents confirme également la place du RN dans la direction de l’une des commissions les plus importantes de l’Assemblée.