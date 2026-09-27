Sénatoriales : la bataille pour le budget s’ouvre déjà au Palais du Luxembourg

Le renouvellement sénatorial de ce dimanche ne décidera pas seulement de la répartition des sièges entre les groupes politiques. Il ouvrira aussi une nouvelle séquence de désignations aux postes stratégiques du Sénat, avec une succession particulièrement suivie : celle du rapporteur général du budget.

Christine Lavarde candidate, Stéphane Sautarel intéressé

Après six années à cette fonction, Jean-François Husson doit passer la main. La sénatrice LR des Hauts-de-Seine Christine Lavarde a officiellement présenté sa candidature pour lui succéder. Mais elle pourrait devoir affronter un autre membre de son groupe : le sénateur du Cantal Stéphane Sautarel, qui manifeste également son intérêt pour le poste.

Pour ce dernier, une première étape reste toutefois incontournable : obtenir sa réélection lors des sénatoriales. Si les deux sénateurs sont finalement en lice, le groupe Les Républicains devra les départager lors d’un vote interne prévu le 5 octobre. La succession de Jean-François Husson demeure donc ouverte, même si les prétendants commencent déjà à se positionner.

Une autre succession attendue à la commission des finances

La présidence de la commission des finances doit également changer de titulaire. Pour succéder à Claude Raynal, le socialiste Thierry Cozic est, à ce stade, le seul candidat identifié. Cette responsabilité revient au principal groupe d’opposition de la Haute Assemblée, tandis que la fonction de rapporteur général relève d’un autre équilibre politique.