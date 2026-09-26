POLITIQUE

Militaires français en Arabie saoudite : le RN s’oppose à son tour au déploiement annoncé par Macron

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Militaires français en Arabie saoudite : le RN s’oppose à son tour au déploiement annoncé par Macron
Militaires français en Arabie saoudite : le RN s’oppose à son tour au déploiement annoncé par Macron

Le Rassemblement national s’oppose au déploiement de militaires français destiné à protéger le site pétrolier saoudien de Yanbu. Invité vendredi de RMC-BFMTV, Sébastien Chenu a estimé qu’« il ne faut pas envoyer de militaires » et que cette mission ferait prendre à la France des risques inutiles.

Emmanuel Macron avait annoncé jeudi soir l’envoi de soldats, de radars et de systèmes de défense autour de cette infrastructure stratégique située sur la mer Rouge. Le président assure que la mission sera strictement défensive : « pas nous engager dans quelque conflit, mais protéger ce site ». Yanbu permet notamment à l’Arabie saoudite d’exporter son pétrole en contournant le détroit d’Ormuz.

Chenu juge que Riyad doit se tourner vers ses autres partenaires

Sébastien Chenu souligne que la France et l’Arabie saoudite disposent d’accords de coopération militaire, mais pas d’une clause de défense mutuelle comparable à celle de l’Otan. Il rappelle que Riyad entretient par ailleurs des liens militaires avec la Turquie et le Pakistan et estime que le royaume devrait se tourner prioritairement vers ces partenaires.

Le RN rejoint ainsi l’opposition exprimée la veille par Jean-Luc Mélenchon, même si les deux formations ne défendent pas exactement le même raisonnement. LFI réclame notamment un vote du Parlement. Sébastien Chenu considère ce vote « un peu superfétatoire » mais précise que, s’il avait lieu, le RN voterait contre le déploiement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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