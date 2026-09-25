POLITIQUE

Assistants parlementaires du MoDem : en appel, François Bayrou rejette toute responsabilité

Par

2 minutes de lecture

Assistants parlementaires du MoDem : en appel, François Bayrou rejette toute responsabilité
Assistants parlementaires du MoDem : en appel, François Bayrou rejette toute responsabilité

François Bayrou a de nouveau contesté jeudi toute responsabilité dans l’affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. Entendu par la cour d’appel de Paris, le président du mouvement centriste a rejeté l’existence d’un système qui aurait permis à son parti de faire financer par le Parlement européen des salariés travaillant en réalité pour l’UDF puis le MoDem.

« En aucune manière, et jamais, il n’y a eu utilisation des crédits des uns pour les autres », a affirmé l’ancien Premier ministre. Il considère comme « totalement infondée » l’accusation selon laquelle un système aurait été mis en place pour soulager les finances de sa formation politique.

Des échanges parfois tendus avec la présidente

L’interrogatoire a donné lieu à plusieurs passes d’armes avec la présidente de la cour, Pascaline Chamboncel-Saligue. François Bayrou a longuement expliqué le fonctionnement interne d’un parti politique, provoquant plusieurs recadrages. « Ce n’est pas une audition, c’est un interrogatoire », lui a notamment rappelé la magistrate.

François Bayrou avait été relaxé en première instance en février 2024 « au bénéfice du doute », contrairement au MoDem et à plusieurs de ses coprévenus. Le parquet avait fait appel de sa relaxe. La procédure actuelle ne constitue donc pas une nouvelle décision sur sa culpabilité.

Les poursuites portent sur environ 300 000 euros et onze contrats d’assistants parlementaires que l’accusation considère comme fictifs. François Bayrou reste présumé innocent jusqu’à la décision définitive de la justice.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une