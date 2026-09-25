POLITIQUE

Bordeaux Métropole : Thomas Cazenave lance un plan d’économies face au risque de « mise sous tutelle »

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Bordeaux Métropole : Thomas Cazenave lance un plan d’économies face au risque de « mise sous tutelle »
Bordeaux Métropole : Thomas Cazenave lance un plan d’économies face au risque de « mise sous tutelle »

Thomas Cazenave tire la sonnette d’alarme sur les finances de Bordeaux Métropole. Le président de la collectivité a présenté jeudi un « plan de sauvegarde » qui prévoit 182 millions d’euros d’économies de gestion dans les prochaines années afin d’éviter une dégradation supplémentaire de la situation financière.

Selon l’audit réalisé par Ernst & Young, les dépenses de fonctionnement ont progressé presque deux fois plus vite que les recettes, tandis que les investissements ont été largement financés par la dette. La Métropole prévoit notamment 72 millions d’euros d’économies dès 2027 et 150 millions sur les trois prochaines années. Le plan pluriannuel d’investissement doit par ailleurs être réduit d’un milliard d’euros sur le mandat.

Cazenave met en cause les dépenses passées

Thomas Cazenave critique directement la gestion de la précédente majorité, notamment l’augmentation de la masse salariale et des frais généraux. Il décrit une situation qui pourrait, sans correction, conduire à une intervention accrue de l’État. « Une métropole sous tutelle, ce serait une perte totale de la maîtrise de nos choix », prévient-il.

La collectivité doit saisir la préfète et la direction régionale des finances publiques pour obtenir leur appréciation de la situation. Un conseil métropolitain exceptionnel consacré aux finances doit également se tenir en novembre.

La « mise sous tutelle » évoquée par Thomas Cazenave constitue donc un risque qu’il met en avant pour justifier son plan, et non une décision déjà prise par l’État. L’opposition socialiste conteste par ailleurs la présentation particulièrement alarmiste des finances métropolitaines.

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