Tentative d’assassinat de Donald Trump : un spectateur, blessé par balle à Butler en 2024, est mort à 76 ans

James Copenhaver, gravement blessé lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump à Butler en 2024, est décédé à 76 ans des suites de ses blessures. Il rejoint Corey Comperatore parmi les victimes de cette attaque, tandis que le tireur a été neutralisé sur place. Sa famille et Donald Trump ont salué son courage.

Plus de deux ans après la tentative d’assassinat de Donald Trump lors de son meeting de Butler, en Pennsylvanie, l’un des spectateurs grièvement blessés ce jour-là est mort. James « Jim » Copenhaver est décédé mercredi 23 septembre à Pittsburgh, à l’âge de 76 ans.

Le procureur général de Pennsylvanie, Dave Sunday, a indiqué que Copenhaver était mort « des suites de complications liées » aux blessures par balle reçues lors de l’attaque du 13 juillet 2024. Sa famille a annoncé qu’il s’était éteint entouré de ses proches.

Touché par deux balles pendant le meeting

Jim Copenhaver se trouvait dans les tribunes du Butler Farm Show lorsque Thomas Matthew Crooks, 20 ans, avait ouvert le feu depuis le toit d’un bâtiment voisin alors que Donald Trump prononçait son discours de campagne. L’une des balles avait touché Copenhaver au bras, tandis qu’une seconde l’avait atteint à l’abdomen.

Cette deuxième blessure avait provoqué d’importants dégâts internes, notamment au niveau du côlon. Copenhaver avait subi plusieurs opérations et conservait depuis de lourdes séquelles, avec notamment des lésions rénales, des atteintes nerveuses et une perte de sensibilité dans une jambe. Il se déplaçait encore avec une canne deux ans après les tirs.

En annonçant sa disparition, sa famille a rendu hommage à un homme « dévoué à son épouse, à ses enfants et à ses petits-enfants », ainsi qu’à un ancien militaire profondément attaché à son pays.

Un mort et deux blessés graves le 13 juillet 2024

Lors de cette tentative d’assassinat qui avait visé Donald Trump, Thomas Matthew Crooks avait tiré plusieurs fois en direction de la scène. Donald Trump avait été blessé à l’oreille droite avant d’être immédiatement protégé puis évacué par les agents du Secret Service.

Corey Comperatore, pompier volontaire âgé de 50 ans, avait été tué pendant l’attaque. Deux autres spectateurs, Jim Copenhaver et David Dutch, avaient été grièvement blessés. Dutch avait notamment été touché à la poitrine et au foie.

Le tireur avait été abattu quelques instants après les premiers coups de feu par un tireur d’élite chargé de la protection du candidat républicain.

Donald Trump rend hommage à Jim Copenhaver

Donald Trump a réagi à l’annonce de la mort de l’homme qui avait été grièvement blessé lors de son meeting. Le président américain a écrit : « Jim Copenhaver, un véritable patriote américain, nous a quittés. Une perte immense ! »

Évoquant les deux années vécues par Copenhaver depuis l’attaque, Donald Trump a également salué sa résistance : « Jim a fait preuve d’une immense bravoure, continuant courageusement à SE BATTRE, SE BATTRE, SE BATTRE, en gardant un esprit positif malgré des épreuves inimaginables. »

Jim Copenhaver avait attaqué l’État fédéral en justice

Quelques mois avant sa mort, Jim Copenhaver et son épouse Marianne avaient engagé en juin 2026 une procédure contre le gouvernement fédéral américain. Ils mettaient notamment en cause le Secret Service et le département de la Sécurité intérieure pour les conditions dans lesquelles la sécurité du meeting avait été organisée.

Les défaillances autour du rassemblement de Butler ont depuis fait l’objet de plusieurs enquêtes. Un rapport publié en 2026 avait notamment révélé que le Secret Service n’avait pas reçu 102 communications radio des forces de l’ordre locales, en raison notamment de problèmes de coordination entre les différents services présents sur place. Six agents du Secret Service impliqués dans le dispositif de Butler avaient par ailleurs été suspendus en 2025 à la suite de la tentative d’assassinat, pour des durées allant de 10 à 42 jours.

La mort de Jim Copenhaver porte désormais à deux le nombre de spectateurs décédés après les tirs du 13 juillet 2024, après Corey Comperatore, tué sur place. David Dutch, le troisième spectateur directement touché par les balles ce jour-là, avait survécu à ses blessures.