Eurovision Junior: Alec, 12 ans, représentera la France avec «Comment tu vas?». Découvrez la chanson

La France a désigné Alec, 12 ans, pour représenter le pays à l'Eurovision Junior 2026 avec sa chanson « Comment tu vas ? ». Prévue le 24 octobre à Malte, cette performance vise à décrocher une cinquième victoire pour la France, fort de ses récentes réussites dans le concours.

La France a choisi son représentant pour l’Eurovision Junior 2026. Alec, 12 ans, défendra les couleurs françaises le 24 octobre prochain à Malte avec Comment tu vas ?, une chanson construite autour de son univers musical et de son piano. Le jeune artiste aura une mission de taille : succéder à Lou Deleuze, qui avait remporté l’Eurovision Junior 2025 avec Ce monde, et tenter d’offrir à la France une cinquième victoire dans le concours.

Alec, 12 ans, choisi pour défendre la France

France Télévisions a officialisé ce jeudi le choix d’Alec pour représenter la France. À 12 ans, le jeune chanteur et musicien se présentera sur la scène maltaise avec Comment tu vas ?, un titre dont le piano occupe une place centrale.

Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française et directrice des événements de France Télévisions, présente Alec comme un artiste particulièrement lié à son instrument : « À seulement 12 ans, c’est un musicien hors pair, un artiste solaire à la sensibilité rare, qui ne fait qu’un avec son piano. » Le choix d’Alec poursuit la stratégie adoptée ces dernières années par la délégation française, qui mise sur de jeunes artistes disposant d’une identité musicale immédiatement identifiable.

La chanson choisie pour l’Eurovision Junior commence de manière sobre, autour de la voix d’Alec et de son piano. Le morceau monte ensuite progressivement en puissance pour évoluer vers une production beaucoup plus entraînante et énergique.

Le titre repose sur une question très simple, Comment tu vas ?, utilisée comme point de départ d’une chanson destinée à créer un lien direct avec le public. Sur scène, la prestation devra permettre à Alec de conserver cette dimension musicale tout en répondant aux codes très visuels de l’Eurovision Junior.

La France vise une cinquième victoire

Alec arrive dans une compétition où la France s’est imposée comme l’un des pays les plus performants de ces dernières années. Après le succès de Lou Deleuze en 2025 avec Ce monde, la France compte désormais quatre victoires dans le concours, soit autant que la Géorgie.

La première victoire française avait été obtenue en 2020 par Valentina avec J’imagine. La jeune chanteuse avait ensuite poursuivi sa carrière musicale, avant que Lissandro ne remporte à son tour le concours en 2022 avec Oh Maman !.

Zoé Clauzure avait ensuite offert un troisième trophée à la France en 2023 avec Cœur. Après une édition 2024 remportée par la Géorgie, Lou Deleuze avait permis à la France de retrouver la première place en 2025.

Un Eurovision Junior diffusé en prime time sur France 4

L’Eurovision Junior 2026 se déroulera le 24 octobre à Malte. Le concours sera diffusé en direct sur France 4 et sur la plateforme france.tv à partir de 21h. La France abordera donc cette nouvelle édition avec le statut de tenante du titre. À seulement 12 ans, Alec tentera avec Comment tu vas ? d’ajouter son nom à ceux de Valentina, Lissandro, Zoé Clauzure et Lou Deleuze, et d’offrir au pays une cinquième victoire à l’Eurovision Junior.